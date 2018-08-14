马斯克称特斯拉私有化有资金担保

特斯拉CEO埃隆·马斯克2017年2月13日在迪拜举行的仪式上讲话。

新京报讯 （记者任娇）在8月8日特斯拉CEO埃隆·马斯克通过推特表示考虑将特斯拉私有化之后，受到SEC（美国证券交易委员会）的质询。此外，其资金问题也加剧了外界质疑。

对此，8月13日，马斯克在特斯拉官网发布声明称，确认了私有化最关键的“资金担保”，沙特主权财富基金（Public Investment Fund）拥有足够的资金来执行此类交易。

宣布私有化之后，特斯拉股价在短暂拉高之后大幅下跌。过去的一周内，特斯拉股价从379美元下跌最低至346.81美元。截至8月13日10时（美国时间），市值蒸发已超过50亿美元。

特斯拉股价美东时间8月13日开盘短暂上涨后继续下跌，从最高363.19美元下跌至最低353.3美元，目前总市值跌至604亿美元。

私有化真实性与资金来源备受关注

8月8日凌晨，马斯克宣布考虑私有化特斯拉，公司股价应声大涨11%。不过，在8月9日SEC质询之后，其股价从8月8日最高382美元持续下跌。

8月9日，美国媒体CNBC报道称，SEC正在质询特斯拉CEO马斯克是否在认真考虑将特斯拉私有化。

纽约证券交易所前总裁Thomas Farley指出，SEC可能会要求查看特斯拉与金融合作伙伴或支持者就私有化达成的任何法律协议。

8月13日的声明中,马斯克表示，“正在考虑把特斯拉私有化”。

彭博社报道显示，在过去的一周，华尔街和华盛顿对特斯拉提出了同样一个问题：钱呢？

马斯克在8月13日最新声明中称，沙特主权财富基金拥有足够的资金来执行此类交易。

他还表示，媒体所报道的700亿美元夸大了资本筹集成本，预期三分之二公共股东将继续成为私有化特斯拉股东。

声明称与沙特主权财富基金保持沟通

沙特主权财富基金目前在特斯拉的股份价值约为20亿美元。沙特政府正计划将PIF转变为2万亿美元的强国基金，以帮助该国依赖石油的经济实现多元化。PIF将其在特斯拉的投资视为全球最大原油生产国对冲石油的战略途径。

马斯克在最新声明中回溯了近两年与沙特阿拉伯主权财富基金的交往。声明还称，在8月7日宣布私有化之后，马斯克继续与沙特基金的常务董事沟通。该董事表示支持继续进行财务和其他尽职调查以及获得批准的内部审核流程，还要求提供有关公司如何被私有化的其他详细信息，包括任何所需的百分比和任何监管要求。

彭博社报道称，两位知情人士表示，去年马斯克和软银集团孙正义举行会谈，讨论将特斯拉私有化。由于对所有权的分歧，讨论未能取得进展。PIF也是SoftBank Vision Fund（软银愿景投资基金）的主要支持者。

引起两宗诉讼，马斯克发推再讽做空者

8月8日，马斯克发布的有关将特斯拉私有化的推文使该公司股价7日飙升11%，令卖空者损失约10亿美元。

8月10日晚，马斯克在推特上用“短视者”嘲讽那些拿他的公司下注的投资者。此前，他在推特上发表私有化的言论已引来政府调查和股东诉讼。10日，两起诉讼案指控马斯克7日（美国当地时间）通过发推文人为抬高公司股价，企图伤害卖空者。

据Forbes报道，原告Kalman Issacs在加州旧金山联邦地方法庭提交诉状，指控特斯拉公司和马斯克本人实施了一场阴谋，试图操纵特斯拉公司的股票价格，以此打击对特斯拉股票做空的人士。

这位原告提交的诉讼属于集体诉讼类型，意味着其他类似的投资人也能够加入官司，要求特斯拉或马斯克提供赔偿。马斯克在推特网站的一系列发帖，导致特斯拉公司的股价比过去上涨了45.47美元。这位原告也表示，马斯克虚假声称自己已经获得了私有化收购的资金。

在另外一宗提交到旧金山联邦地方法庭的集体诉讼中，原告William Chamberlain表示，从8月7日（美国当地时间）到8月10日，马斯克在特斯拉公司私有化方面对投资人进行了严重误导，其中包括谎称投资者支持其私有化计划，另外自己获得了收购资金。

对于投资人的集体诉讼，特斯拉官方并未发表评论。

据美联社8月12日报道，马斯克的上述推文针对的是“空头”，即期望特斯拉股价下跌、借入特斯拉股票并立即将其卖掉的投资者。这样的做法将允许“空头”以更低的价格回购股票，将股票返还给出借人，并将差价收入囊中。

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马斯克发推称将公开特斯拉安全代码

在推特宣布考虑私有化之后，最近埃隆·马斯克又在推特宣布，将免费发布特斯拉车载安全软件的源代码（source code），使其他汽车制造商也能够将该类代码用于各自的旗下车型中，提升未来汽车驾驶的安全水平。

特斯拉方面回应新京报记者称，此举和私有化无关。特斯拉在2014年就曾宣布开放所有专利，此次开放车载安全软件源代码，也是开放计划的一部分，为了促进电动车的普及。

马斯克指出，该决策的制定并非毫无道理，当用户坐在驾驶舱内，没人希望自己的爱车遭黑客攻击甚至被劫持，确保车辆的网络安全性很重要。

目前，对于何时开放源代码，马斯克尚未提及具体的执行时间表。马斯克曾表示，防止“全队黑客攻击”是特斯拉的首要安全优先事项。

Electrek主编Fred撰文称，在去年的全国州长协会会议上，马斯克对特斯拉的安全工作提出了一些见解，尤其是在他们的车辆完全自主的情况下，“我认为对自动驾驶汽车最大的担忧之一就是有人实现了整个车队的黑客行为。”

马斯克的这一行为，并不是“无私”的。科技媒体Engadget分析，如果竞争品牌采用特斯拉的方法，它可以为联网汽车安全制定一个非官方的标准。从营销的角度来看，它看起来不错。特斯拉安全代码可以提供连接的汽车安全性，用于保护联网车辆的通用框架（技术或法律）很少，安全性可能并不总是最重要的，这可以为公司提供基准安全级别，从而节省品牌从头开始有效防御的麻烦。新京报记者 任娇