特斯拉私有化：真假退市迷雾

见习记者 左茂轩 北京报道

特立独行的马斯克，延续了过去15年来高调、随性的行事风格。“正在考虑以每股420美元的价格将特斯拉私有化。资金有保障。” 当地时间8月7日凌晨，特斯拉首席执行官埃隆·马斯克发布一则简短的推特，向华尔街抛出重磅炸弹。

不出意外，事件在本周还将进一步发酵。特斯拉董事会决定将于本周与财务顾问举行会议，正式商讨马斯克前此提出的私有化建议。

在过去的一周，针对特斯拉私有化的讨论，主要有两种观点：一种是特斯拉退市是玩真的，是马斯克担心崩盘停牌的缓兵之计；另一种观点认为，特斯拉退市只不过是马斯克炒高股价的手段，是马斯克和华尔街做空者的博弈。

“特斯拉私有化，将是新经济资本和传统金融市场的一个里程碑式对决。”小鹏汽车副董事长兼总裁顾宏地如此评论。

在大洋彼岸的中国，受特斯拉启发的中国新兴造车企业，却正在加快上市步伐。过去半年，蔚来汽车曾多次被曝出将赴美IPO，威马、拜腾、零跑等车企也曾透露，未来计划上市。

真退市还是虚晃一枪？

“马斯克发布消息绝对不是一时兴起，他前期应该有所准备。但从操作上来看，特斯拉想要退市很难。马斯克至今也没有提供资金有保障的证据。而董事会本周的会议也无法很快作出决定，不是一个会议就能商量出结果退或者不退。”8月13日， 全联车商投资管理(北京)有限公司总裁曹鹤对21世纪经济报道记者表示。

马斯克称不愿管理一家上市公司。他用一篇详细的邮件说明了特斯拉退市的三点理由: 特斯拉全员持股，私有化后可以避免股价波动的影响；定期发布财报对公司造成了压力，使公司为了利润不得不做一些短视的决策；不受做空的影响，公司运行的状态会更好。

更重要的是，特斯拉至今未从产能困境中摆脱出来。今年第二季度，特斯拉的产能达到了前所未有的53339辆，几乎全部归功于Model 3，但尽管如此，外界仍然怀疑它的这种势头能否持续下去。

彭博社指出，特斯拉需要比目前多得多的产能扩张，所需资金也将更多，股东或许会无法忍受其烧钱的速度，特斯拉需要从股市更多地融资。如果特斯拉股票崩盘的可能性确实存在，那么马斯克私有化的举动是在提前规避风险。

不过，据外媒报道，由于特斯拉一直未提供资金落实的证明性材料，多位投资者认为马斯克有操纵股价嫌疑。一位在旧金山联邦法院对特斯拉提起证券欺诈集体诉讼的股东称，马斯克谎称已经获得资金支持，以便推高特斯拉股价打击做空者。

在马斯克发布推文的当天，特斯拉股票应声上涨11%。而在随后两天，特斯拉股价又连续下跌达7%。

“退市很难，马斯克用新经济的思维和方式去处理这样一个庞大并复杂的金融交易，会让公司和个人承受巨大的风险。”一位汽车业内人士对21世纪经济报道记者表示。

资金越来越紧迫

事实上，特斯拉上市后，一直是资本市场的焦点和宠儿。正是股市的融资支撑着特斯拉的“烧钱”，使这家从未盈利且亏损不断扩大的公司，维持着特斯拉的生存。和上市初相比，特斯拉的股价目前飙升了近21倍，市值达到了630亿美元，高于美国“传统汽车三巨头”通用、福特和菲亚特克莱斯勒的市值。

然而，过高的市盈率使得特斯拉一直是做空者的目标。根据金融分析公司S3 Partners的数据，近27%的特斯拉自由交易股票被做空。

长期亏损，让特斯拉正面临着巨大的现金流危机。彭博社曾测算，特斯拉平均每分钟消耗6500美元，特斯拉的资金或将在2018年底耗尽。除非车辆生产有明显的提高，或者有新的大笔资金注入。

一个月前特斯拉终于决定在中国独资建设超级工厂Gigafactory 3时，资金来源同样成谜。“对于中国市场而言，我们的计划将基本上是利用中国本地银行提供的一笔贷款，用当地债务为上海的超级工厂(Gigafactory)提供资金。”马斯克称。

在唯一贡献利润的中国市场，特斯拉能否顺利建厂，面临着中美目前紧张的贸易关系的挑战。有业内人士对记者表示，允许马斯克不带资本到中国建工厂不合逻辑，“上海政府不会出钱补贴，只会给优惠政策，银行贷款肯定要有抵押物，政府与银行不会承担高风险。”

如果马斯克确实打算私有化特斯拉，如此大额的资金从何而来？如果按照每股420美元的价格，马斯克为此次私有化需要拿出710亿美元的资金。即使除了自身持有的约20%的股份，他需要争取的资金也将接近600亿美元。

目前，马斯克并未对外透露资金的来源。但据外媒报道，可能性最高的是沙特阿拉伯的主权投资机构公共投资基金（Public Investment Fund，以下简称PIF）。

彭博社8月13日报道称，PIF几个月之前就曾联系过马斯克，想要购买少量股份，但马斯克拒绝了这项投资。随后，该基金自行在市场上购买了大约20亿美元的特斯拉股票。目前PIF已经持有特斯拉不到5%的股份，并且正在寻求参与特斯拉控股权回购交易。

马斯克此前曾表示，在这场交易中，所有股东都有选择权:可以选择成为私有化特斯拉的投资者，也可以以每股420美元的价格买断。

有分析表示，马斯克可以说服特斯拉的最高股东，如美国富达投资集团和中国的腾讯，将其股权投入到此次交易中，从而大幅减少需要筹集的资金。

特斯拉的启示

马斯克希望从股市中逃离。但在中国，经历了几轮融资的造车新势力们，手握数十亿至过百亿元的资金后，有的企业把IPO计划已经提上日程。

上市是一把双刃剑。“特斯拉在资本市场遭遇的问题也说明，快速发展的公司过早上市会不适合上市公司的治理，对业务发展也会有限制。” 顾宏地表示。

对于造车新势力而言，上市机遇与风险并在，需要做充分的准备和评估，并且要思考上市的目的和上市后能否继续拥有融资的能力。即使像特斯拉这样的资本市场的宠儿，依然缺钱。

“初创企业离开资本是万万不能的，但是也有被资本带偏方向的风险，选择对的投资人很重要。中国的新势力造车不要被投资人绑架，更不能只对投资人负责，而风险资本与汽车行业投资巨大、回报周期长的特点，格格不入。”上述业内人士表示。

造车是一场“马拉松”，规模大小和资金多少其实不是决定胜负的唯一要素。“特斯拉对中国的新势力造车最大的借鉴就是产品要做好、交付要做好，量要上去。”上述业内人士进一步表示。

（编辑：周开平）