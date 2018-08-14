收入增五成扣非净利降七成 科大讯飞说有三大原因

科大讯飞（002230.SZ）8月13日晚发布半年报显示， 2018 年上半年这家智能语音龙头企业在营业收入同比增长五成、净利润同比增长两成的情况下，扣除非经常性损益的净利润同比下滑七成，主要是因为增加研发和市场投入，今年上半年增加员工近3500人，包括知名的人工智能专家。

2018年上半年，科大讯飞实现营业收入32亿元，较去年同期增长 52.68%；实现毛利16亿元，同比增长 56.02%，这主要系业务拓展、 销售规模扩大，医疗、教育等各行业应用业务增长所致。

同时，科大讯飞上半年实现归属于上市公司股东的净利润为1.3亿元，较上年同期增长 21.74%；但是，其归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2019.9万元，同比减少74.39%。

对此，科大讯飞解释说，主要有三大原因：首先是正值人工智能产业爆发的窗口期，加大研发投入、生态建设投入和市场投入。2018 年上半年公司员工同比增长近 3500 人，带来薪酬、费用提升。其中，2018 年上半年新增研发费用 2.29 亿元（研发费用总额达 5.87 亿元，较上年同期增长 63.84%）；新增销售费用 3.19 亿元（销售费用总额达 7.33 亿元，较上年同期增长 77.10%）。

其次是2018 年上半年科大讯飞的毛利增幅超过营业收入的增幅，而从历史上公司业务收入的季度分布特点来看，大部分收入主要在下半年（2017 年上半年和下半年的收入比例为 1：1.6），而公司对关键人才和新增岗位已基本招聘就绪，2018 年下半年人员增幅将显著低于上半年人员增幅。

第三是2018 年上半年科大讯飞的非经常性损益金额为 1.1 亿元，较上年同期增长 288.52%。科大讯飞正在建设智能语音国家新一代人工智能开放创新平台，同时科大讯飞还在安徽打造中国声谷的项目，相关政策支持以政府补助等多种形式逐步落地。此外，科大讯飞围绕人工智能生态体系的上下游投资亦产生了初步的收益。

目前的国际环境也会对科大讯飞有一定影响。科大讯飞表示，从短期来看，来源于海外的收入占比极少，目前国际环境对公司销售收入的直接影响非常有限。在备受关注的芯片方面，科大讯飞和国内外有影响力的芯片厂商均保持着紧密的合作关系，包括 NVIDIA、英特尔、ARM、高通、DSPG、MTK等，科大讯飞亦战略投资了人工智能芯片初创企业寒武纪。

截止2018年6月份，科大讯飞以智能语音和人机交互为核心的人工智能开放平台，已开放近百项AI能力和场景方案，累计终端数已达17亿（去年同期是14.7亿）；日均使用次数46亿（去年同期是37亿）；第三方创业团队达80万（去年同期是37.3万元）。