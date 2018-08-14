新浪科技> 业界 > 正文

收入增五成扣非净利降七成 科大讯飞说有三大原因

收入增五成扣非净利降七成 科大讯飞说有三大原因
2018年08月14日 00:44 第一财经日报
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　科大讯飞（002230.SZ）8月13日晚发布半年报显示， 2018 年上半年这家智能语音龙头企业在营业收入同比增长五成、净利润同比增长两成的情况下，扣除非经常性损益的净利润同比下滑七成，主要是因为增加研发和市场投入，今年上半年增加员工近3500人，包括知名的人工智能专家。

　　2018年上半年，科大讯飞实现营业收入32亿元，较去年同期增长 52.68%；实现毛利16亿元，同比增长 56.02%，这主要系业务拓展、 销售规模扩大，医疗、教育等各行业应用业务增长所致。

　　同时，科大讯飞上半年实现归属于上市公司股东的净利润为1.3亿元，较上年同期增长 21.74%；但是，其归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2019.9万元，同比减少74.39%。

　　对此，科大讯飞解释说，主要有三大原因：首先是正值人工智能产业爆发的窗口期，加大研发投入、生态建设投入和市场投入。2018 年上半年公司员工同比增长近 3500 人，带来薪酬、费用提升。其中，2018 年上半年新增研发费用 2.29 亿元（研发费用总额达 5.87 亿元，较上年同期增长 63.84%）；新增销售费用 3.19 亿元（销售费用总额达 7.33 亿元，较上年同期增长 77.10%）。

　　其次是2018 年上半年科大讯飞的毛利增幅超过营业收入的增幅，而从历史上公司业务收入的季度分布特点来看，大部分收入主要在下半年（2017 年上半年和下半年的收入比例为 1：1.6），而公司对关键人才和新增岗位已基本招聘就绪，2018 年下半年人员增幅将显著低于上半年人员增幅。

　　第三是2018 年上半年科大讯飞的非经常性损益金额为 1.1 亿元，较上年同期增长 288.52%。科大讯飞正在建设智能语音国家新一代人工智能开放创新平台，同时科大讯飞还在安徽打造中国声谷的项目，相关政策支持以政府补助等多种形式逐步落地。此外，科大讯飞围绕人工智能生态体系的上下游投资亦产生了初步的收益。

　　目前的国际环境也会对科大讯飞有一定影响。科大讯飞表示，从短期来看，来源于海外的收入占比极少，目前国际环境对公司销售收入的直接影响非常有限。在备受关注的芯片方面，科大讯飞和国内外有影响力的芯片厂商均保持着紧密的合作关系，包括 NVIDIA、英特尔、ARM、高通、DSPG、MTK等，科大讯飞亦战略投资了人工智能芯片初创企业寒武纪。

　　截止2018年6月份，科大讯飞以智能语音和人机交互为核心的人工智能开放平台，已开放近百项AI能力和场景方案，累计终端数已达17亿（去年同期是14.7亿）；日均使用次数46亿（去年同期是37亿）；第三方创业团队达80万（去年同期是37.3万元）。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有