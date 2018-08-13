马斯克证实：特斯拉私有化的幕后推手是沙特主权基金

新浪科技讯 8月13日晚间消息，特斯拉CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）今日证实，沙特阿拉伯主权财务基金曾多次接触过他，讨论参与特斯拉私有化事宜。

为此，马斯克上个月与其召开了一次会议，给马斯克留下的印象是：他们拥有足够的资金确保以每股420美元的价格将特斯拉私有化。

今日稍早些时候有报道称，沙特阿拉伯的公共投资基金（Public Investment Fund）正在研究如何参与特斯拉的私有化进程。

还有报道称，特斯拉至今仍未向监管部门提交文件披露私有化事宜，从而引发了外界对特斯拉公司治理的质疑。

针对上述种种问题，马斯克今日在特斯拉网站上发表文章称，进行了一一解答。马斯克还称，一些报道所称的完成私有化需要700亿美元资金有些夸大其词。

以下为马斯克文章内容摘要：

正如我上周二所说，我考虑将特斯拉私有化，因为我认为，这将对公司股东有利，允许特斯拉更好地运营，以推进汽车向可持续能源转换的进程。由于我将继续追求特斯拉私有化，现决定对过去一周所出现的各种质疑进行解答。

过去一段时间发生了什么？

8月2日，我通知特斯拉董事会，计划以每股420美元的价格将公司私有化。与当时约350美元的股价相比，该报价溢价20%。

在与外部董事初步接触后，我与公司董事会举行了正式的会议。在会议上，我们讨论了有关私有化的融资问题。

会议结束时，我与董事会达成一致，将采取下一步措施，接触特斯拉最大几家股东。我告诉董事会，等有了结果，再转告他们。

为何要公开私有化计划？

我知道，要与大股东进行有意义地讨论，必须要告诉他们我将公司私有化的原因。但是，我认为不能只将私有化计划分享给大股东，其他投资者也应该享有该权利。为此，我决定公开地宣布私有化消息。需要指出的是，我所发表的这些声明，包括这篇博客文章，都是以潜在竞购者的身份发布的。

我为何要说“资金已有保障”（funding secured）？

大约2年前，沙特阿拉伯主权基就曾数次接触过，讨论特斯拉私有化事宜。2017年初他们首次接触我，表达了该愿望，因为他们要追求业务多样化，而不仅仅依赖于石油。

在接下来的一年里，他们多次接触我，重申想参与特斯拉私有化的愿望。很明显，他们拥有充足的资金来执行这一私有化计划。

最近，在获得近5%的特斯拉股票后，他们再次接触我，希望召开会议继续讨论相关事宜。7月31日，我们再次举行会议。会议期间，该主权基金的董事总经理对我过去没有寻求特斯拉私有化表示遗憾，同时表示将继续支持特斯拉私有化。我还得知，他们很迫切参与特斯拉私有化，且无需其他决策者的进一步决定。

在我8月7日宣布私有化的计划后，我继续与该董事总经理保持联系。他表示，将继续支持特斯拉私有化，并向我索要更详细的信息，包括我要求的持股比例，以及其他一些监管要求。

有一点要强调的是，在确定私有化之前，我会提供有关私有化计划的详细信息，包括资金来源，但目前还为时尚早。接下来，我会继续与沙特阿拉伯主权基金和其他投资者谈判。在完成所有谈判后，如果确定私有化，我将向一个独立董事委员会提交详细的私有化计划。

还有一点要说明的是，此次私有化所需大部分资金将通过股权融资形式来资助，而非债务融资。

因此，一些报道所称的完成私有化需要700亿美元资金有些夸大其词。每股420美元的报价，只需要向在私有化之后不再继续持有股票的投资者支付。目前我比较乐观的预期是，大约将有2/3的股票会流入私有化之后的特斯拉。

下一步做什么？

接下来，我将继续与投资者对话，并聘请顾问评估潜在的交易结构和选项。这将有利于我更准确地了解私有化之后有多少股东将继续保留股东身份。

届时，如果我决定提交最终的私有化方案，特斯拉的一个特别委员会，连同所聘请的法律顾问，将对此展开评估。如果董事会批准该方案，则还需要监管部门和特斯拉股东的批准。(李明)