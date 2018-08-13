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报告称马斯克的私有化计划或被董事会拒绝

报告称马斯克的私有化计划或被董事会拒绝
2018年08月13日 19:19 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间8月13日晚间消息，投资研究机构New Street Research今日发布报告称，特斯拉董事会很可能拒绝公司CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）的私有化计划。

　　马斯克近日宣布了一项“令人震惊”的计划，他正考虑以每股420美元的价格将特斯拉私有化。其目的是让特斯拉摆脱作为一家上市公司所面临的束缚，以营造更好的运营环境。

　　华尔街分析师质疑

　　根据彭博社的计算，以每股420美元的价格私有化，意味着特斯拉的企业估值约为820亿美元（包括债务在内）。刨除马斯克本人持有的约20%的股份，要完成这笔交易还需要约660亿美元的资金。

　　为此，华尔街一些分析师对马斯克的融资能力提出了质疑。市场研究公司贝恩斯坦（Bernstein）分析师在一份研究报告中称：“对于马斯克的计划，我们的初步印象是：在公布该计划之前，马斯克并未与特斯拉董事会或主要股东接触过。”

　　如果马斯克顺利完成特斯拉私有化，则将成为迄今为止最大规模的私有化交易。

　　董事会正在评估私有化

　　特斯拉董事会上周三表示，针对公司私有化事宜，马斯克与董事会进行了多次接触，对相关事宜进行了讨论。

　　特斯拉董事会称：“讨论的主要内容包括，私有化之后如何确保公司的长期利益，以及如何解决融资问题等。”

　　另有报道称，特斯拉董事会计划本周与财务顾问会面，评估马斯克的私有化提议。董事会可能要求马斯克回避相关讨论，并将聘请独立顾问人员。

　　报道还称，沙特阿拉伯的公共投资基金（Public Investment Fund）正在研究如何参与特斯拉的私有化进程。

　　遭SEC调查

　　由于马斯克率先在Twitter上宣布了特斯拉的私有化计划，美国证券交易委员会（SEC）已经对特斯拉展开调查，评估马斯克在Twitter上所说的“资金到位”是否属实，以及他为何选择在Twitter上发布该声明，而不是通过监管文件。

　　如果SEC认定马斯克有意通过Twitter推高股价，马斯克可能要为此承担法律责任。

　　有报道称，特斯拉至今仍未向监管部门提交文件披露私有化事宜，从而引发了外界对特斯拉公司治理的质疑。

　　有业内专家表示，先不提马斯克是否误导了投资者，他在社交网络上宣布该消息，以及特斯拉随后并未提交正式的监管文件进行澄清，这已经属于特斯拉的内部管理失误。(李明)

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