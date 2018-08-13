苹果达万亿美元 但仍是世界上被严重低估的股票

美股100分时图

原标题：苹果仍是世界上被严重低估的股票

据国外媒体报道，苹果市值已经达到万亿美元，但一位分析师表示，他仍认为“价值股”如苹果、Facebook和谷歌母公司Alphabet存在巨大的买入机会。

Monness， Crespi， Hardt分析师Brian White称：“我认为，苹果仍然是世界上最被低估的股票。”

8月初，苹果成为美国上市公司中首家市值达到1万亿美元的公司，此后一直保持盈利。White一直看好苹果，并将其目标价定为275美元，苹果上周五的目标价为每股208美元左右。

但就在几周前，大型科技公司的“宏观新闻”和盈利下滑震撼了科技行业。Facebook在财报和几个关键指标上都出现亏损后，股价暴跌24%，市值损失1300亿美元，拖累了科技板块。

White说：“当你看到这样的消息时，我倾向于认为它来了又去，通常这都是一个买入的机会。”

与此同时，Etsy、Stitch Fix、Roku和Yelp等中盘科技股在2018年初经历了最大规模的抛售后，最近表现强于大盘。

MKM Partners资深互联网分析师Rob Sanderson表示，小型股“往往会大幅涨跌”，涨幅不应被视为大型科技公司失去动力的信号。

Sanderson 称：“这是我们一生中最大的长期转变。由于技术，尤其是互联网和移动技术的影响，商业模式正在被重新定义。”

他补充说：“我认为，巨人拿走一切的想法被夸大了。”