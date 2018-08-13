新浪科技> 业界 > 正文

苹果达万亿美元 但仍是世界上被严重低估的股票

苹果达万亿美元 但仍是世界上被严重低估的股票
2018年08月13日 17:37 TechWeb
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信
美股100分时图美股100分时图

　　原标题：苹果仍是世界上被严重低估的股票　　

　　据国外媒体报道，苹果市值已经达到万亿美元，但一位分析师表示，他仍认为“价值股”如苹果、Facebook谷歌母公司Alphabet存在巨大的买入机会。

　　Monness， Crespi， Hardt分析师Brian White称：“我认为，苹果仍然是世界上最被低估的股票。”

　　8月初，苹果成为美国上市公司中首家市值达到1万亿美元的公司，此后一直保持盈利。White一直看好苹果，并将其目标价定为275美元，苹果上周五的目标价为每股208美元左右。

　　但就在几周前，大型科技公司的“宏观新闻”和盈利下滑震撼了科技行业。Facebook在财报和几个关键指标上都出现亏损后，股价暴跌24%，市值损失1300亿美元，拖累了科技板块。

　　White说：“当你看到这样的消息时，我倾向于认为它来了又去，通常这都是一个买入的机会。”

　　与此同时，Etsy、Stitch Fix、Roku和Yelp等中盘科技股在2018年初经历了最大规模的抛售后，最近表现强于大盘。

　　MKM Partners资深互联网分析师Rob Sanderson表示，小型股“往往会大幅涨跌”，涨幅不应被视为大型科技公司失去动力的信号。

　　Sanderson 称：“这是我们一生中最大的长期转变。由于技术，尤其是互联网和移动技术的影响，商业模式正在被重新定义。”

　　他补充说：“我认为，巨人拿走一切的想法被夸大了。”

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有