原标题：马斯克私有化争议持续 股价大跌 市值蒸发超50亿美元 |新京报财讯

新京报快讯（记者 任娇）在8月8日，特斯拉CEO马斯克通过推特考虑将特斯拉私人化之后，不仅SEC发来质询，特斯拉资金问题也加剧了质疑。股价在短暂拉高之后即大幅下跌，过去的一周内，特斯拉股价从379美元下跌最低至346.81美元，目前股价355.49美元，市值蒸发已超过50亿美元。

华尔街和华盛顿都在问：钱呢？

8月8日凌晨，马斯克宣布考虑私有化特斯拉，公司股价应声大涨11%。不过，8月9日美国证券交易委员会质询特斯拉之后，此后，特斯拉股价从8月8日最高382美元。8月9日，美国媒体报道称，美国证券交易委员会（SEC）正在质询特斯拉 CEO马斯克是否在认真考虑将特斯拉私有化。SEC的这一调查表明，如果监管机构怀疑马斯克的陈述具有误导性或虚假性，特斯拉可能会接受执法调查。纽约证券交易所前总裁Thomas Farley指出，SEC可能会要求查看特斯拉与金融合作伙伴或支持者就私有化协议达成的任何法律协议。

彭博社报道显示，在过去的一周，华尔街和华盛顿对特斯拉提出了同样一个问题：钱呢？

华尔街充斥着关于谁可能与马斯克合作达成交易的猜测。据知情人士透露，马斯克和他的顾问正在寻求广泛的投资者来支持汽车制造商的潜在私有化，以避免将所有权集中在少数新的大股东身上。马斯克曾表示，他仍希望在任何交易后拥有特斯拉约20%的股权，并希望所有股东仍然是私营公司的所有者。

投资者仍未明朗 股价目标价格被“腰斩”

沙特财富基金（Public Investment Fund）目前在该公司的股份价值约为20亿美元。沙特政府正计划将PIF转变为2万亿美元的强国，以帮助该国依赖石油的经济实现多元化，PIF将其在特斯拉的投资视为全球最大原油生产国对冲石油的战略途径。彭博社援引知情人士透露，沙特基金尚未就是否增加股权或多少股权做出任何确定的决定，但会谈正在进行中。目前还不清楚该基金将在特斯拉投资多少。

彭博社报道称，两位知情人士表示，去年马斯克和软银集团旗下孙正义举行会谈，讨论将特斯拉私有化。由于对所有权的分歧，讨论未能取得进展。PIF也是SoftBank Vision Fund的主要支持者。

摩根大通分析师将特斯拉的目标价格是195美元，处于目标价格区间的底部。现在，尽管摩根大通卖方团队设定了195美元的目标价格，但据报道，基于贴现现金流量计算的相应内在价值略高，为216美元。这意味着摩根大通卖方分析师预测特斯拉的股价将在未来12个月内跌破内在价值。圣克拉拉大学行为金融学教授Hersh Shefrin撰文分析表示，特斯拉的股价已经远高于其本身价值，为自己估值420美元，是非常疯狂的。

引起两宗诉讼 马斯克发推再讽做空者

8月8日，马斯克发布的有关将特斯拉私有化的推文使该公司股价7日飙升11%，令卖空者损失约10亿美元。

8月10日晚，马斯克在推特上嘲讽了那些拿他的公司下注的投资者，而他之前在推特上发表的言论已引来政府调查和股东诉讼。10日，两起诉讼案指控马斯克7日通过发推文人为抬高公司股价，企图伤害卖空者。

据报道，原告Kalman Issacs在加州旧金山联邦地方法庭提交诉状，指控特斯拉公司和马斯克本人实施了一场阴谋，试图操纵特斯拉公司的股票价格，以此打击对特斯拉股票的做空人士。

这位原告提交的诉讼属于集体诉讼类型，意味着其他类似的投资人也能够加入官司，要求特斯拉或马斯克提供赔偿。马斯克在推特网站的一系列发帖，导致特斯拉公司的股价比过去上涨了45.47美元。这位原告也表示，马斯克虚假声称自己已经获得了私有化收购的资金。

而在另外一宗提交到旧金山联邦地方法庭的集体诉讼中，原告William Chamberlain表示，从8月7日到8月10日，马斯克在特斯拉公司私有化方面对投资人进行了严重误导，其中包括谎称投资者支持其私有化计划，另外自己获得了收购资金。

对于投资人的集体诉讼，特斯拉官方并未发表评论。

而美联社8月12日报道，马斯克的上述推文针对的是“空头”，即期望特斯拉股价下跌、介入特斯拉股票并立即将其卖掉的投资者。这样的做法将允许“空头”以更低的价格回购股票，将股票返还给出借人，并将差价收入囊中。