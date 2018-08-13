电动滑板车这种新共享出行服务 开始了全球扩张步伐

原标题：电动滑板车这种新共享出行服务 开始了全球扩张的步伐

来源：DoNews

DoNews 8月13日消息（记者 赵晋杰）继共享单车和共享打车服务在全球铺开后，一种新的共享出行服务——电动滑板车，也开始了全球扩张的步伐。

Techcrunch报道称，8月上旬Lime宣布进入马德里，在西班牙首都推出了数百辆电动滑板车。一周前，竞争对手Bird在巴黎推出了电动滑板车并计划将市场扩张到特拉维夫。

从去年12月开始，Lime将服务带到了许多欧洲城市。 Lime近期还筹集了3.35亿美元的投资，并与出行巨头Uber达成合作，以便更好的谋求全球市场。

Bird和Lime虽然不是在这个领域的唯一两家公司，但它们却是目前筹集资金最多的。截至目前，Bird筹集了4.15亿美元的投资，而Lime则筹集了4.67亿美元。

跟所有共享出行服务一样，对电动滑板车公司来说，监管也正在成为一个大问题。在旧金山，市交通局目前正在审查12个电动滑板车的服务许可证申请。根据新的 SFMTA 法令，未来两年内，旧金山只发放五个电动滑板车许可证，且每个许可证不超过500个滑板车。换句话说，任何时候旧金山的电动平衡车数量都不会超过2500辆。

这一计划的实施，就是为了更好地管理来自Bird、Lime和Spin的过多的电动滑板车数量。

不过，随着大量资金涌入这些电动滑板车公司，以及共享打车巨头Lyft和Uber的兴趣，无论这些城市喜欢与否，电动滑板车的趋势已成，未来的发展也只是时间和数量的问题。（完）