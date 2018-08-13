家装零售市场增速回落 中央空调巨头寻求转型升级

作者：赵秋玥

近期，艾肯空调制冷网发布报告显示，2018年上半年中国家装零售市场规模为185亿元，同比增长15.6%，与前几年相比，增幅明显下滑。面对市场逆境，中央空调企业纷纷从产品、技术、渠道等方面挖掘新的增长点，谋求转型升级。

市场增速明显下滑

家装市场此前在中央空调行业并不突出，经过多年的市场培育和消费者教育，在消费升级带动下，在2015年前后迎来新的市场契机，市场增速动辄超过30%。2018年，经过三年多的飞速发展，市场增速首次出现明显下滑。

据分析，市场增速下滑与以下因素密不可分。一是受制于房地产限购政策，商品房交易量大幅度下滑；二是企业面临原材料不断上涨的压力，涨价的品牌范围进一步扩大。

根据目前的市场情况和经济环境，据预测，2018下半年甚至2019年，家装零售市场增速下滑的态势还将继续。

马太效应显现，巨头企业各自强化内功

面对今年的市场状况，大金、格力、美的、海尔这几家市场份额合计超过60%巨头企业，纷纷借助自身优势，寻求转型升级。

大金空调针对产品性能进行全面升级。全新推出的金制全效家用中央空调系统具备5大功能，同时借助大数据等辅助手段，能够实现与完善的售后服务联动，为用户带来全新体验。

格力始终坚持自主研发技术路线，追求针对一个需求、攻克一项技术、解决一个难题的发展路径。以格力GMV智睿家庭中央空调为例，采用的是格力最新突破的变频变容技术，实现“用电省一半”的节能效果，解决了常规多联机低负荷运行时高能耗的问题，破解了行业10余年的难题。

美的中央空调提出零售渠道经营转型。今年初，美的中央空调着重发力家装市场，在原有经销商门店模式的基础上，新建或改建超过800家全屋智慧家装专业店。全屋智慧家装专业店集中央空调、中央热水、智慧家居等八大品类于一体，中央空调是其中最重要的品类。此次转型也得到了美的集团内部的支持，在一定程度上加速了美的零售渠道的转型、升级以及整合。

海尔中央空调始终强调真正为用户创造价值。针对脏中央空调吹脏风从而引发健康问题这一行业难题，海尔中央空调依托行业首创的专利自清洁技术，不仅让中央空调会自己“洗澡”，还会“洗空气”，成为用户健康空气贴身管家，客厅、卧室、厨房、衣帽间、地下室等5大场景还可实现互联互通。

与前几年家装市场爆发相比，今年马太效应已经初现端倪。从粗放式发展到精细化运作，来自市场的变化对中央空调企业提出更高的要求。越是在市场低迷的时候，主流企业越应该沉住气，挖掘用户痛点，弥补自身不足，在实现转型升级的同时，赢得市场和用户。