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被传销币老大追杀实录：走在大街上，我看谁都像坏人

被传销币老大追杀实录：走在大街上，我看谁都像坏人
2018年08月13日 14:55 新浪科技-自媒体综合
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　　来源：北纬31度  ID：northern31

　　编辑：三眼乌鸦

　　深圳七月的夜晚，闷热而潮湿，蚊虫“嗡嗡”的骚扰最令人烦闷。睡在天桥上的张其，恶狠狠的捏死了一只，在自己腿上饱食一通的蚊子。

　　他盯着手上蚊子尸体，又望了望周围的夜，发起了呆。他从没有想到，大学毕业后的自己，能沦落至此。

　　看着天桥上憨憨入睡的其他“流浪汉”，张其想起了那家害自己落魄至此的传销币公司。

　　为了逃避头目的追杀，这样的日子，张其已经熬了整整一周。

　　夜晚，他以过街天桥、桥洞为栖息地；白天不停在大街上游荡，混迹在人群中。

　　北纬31度了解到，在经历过这场惊吓后，他的抑郁症病情又加重了，现在的他总是疑神疑鬼，记忆力也越来越差。

　　这一切的发生，都源于今年3月，他误入的一家传销币公司。

　　01、误入传销币公司

　　今年3月，张其入职了一家区块链公司，地点位于深圳南山科技园。他是运维组组长，每天负责把交易所的故障，及时报告给技术团队。

　　一个月能拿到2万块，日子过得还凑合。

　　人过30，总是期望着自己能够大干一场，进入新公司的他也不例外。对这份工作，他极为投入，经常加班至深夜，在办公室打个地铺，已是家常便饭。

（工作群聊记录）（工作群聊记录）

　　直到6月的一天，这平静的日子被打破了……

　　这天的早上7点，张其日常加班打地铺，朦胧间听见了脚步声。心里还奇怪，前台小妹怎么比平时早来了1个小时。

　　其实来的是老板（老金）。

　　这次的老金并没有像往常一样，直接进入自己的办公室，而是在外面来回踱步。

　　张其起来一看，平时的“笑面佛”老金完全变了一个人。

　　大汗让老金的光头显得更加发亮，平时笑呵呵的肥脸，此时却成了皱倭瓜。

　　老金看到张其，也没多说什么，只是交代他，一会人来齐了，把几个中、高层叫到办公室来，大家开个会。

　　张其直觉公司肯定出了什么大事。

　　10点多人来齐了，大家一起开会。但在会议室里，老金并没有说太多，只是一再嘱咐，有人问起公司的事儿，一问三不知就行。

　　隔天下午，张其路过前台的时候，前台小妹正在和几个同事窃窃私语。

　　张其听了几句，大概了解到，公司上午来了几个便衣检查，老金现在急的火烧屁股眼上了，正让各个负责人销毁文件。

　　02、公司老板要跑路

　　回到自己座位，张其的组员围了过来，问他有没有看到有媒体报道公司搞传销币的新闻。

　　“有人黑我们？“张其听到后觉得有些匪夷所思。他连忙追问自己的组员，在哪里看到的报道。组员看他似乎一无所知，连忙把一篇报道转给了张其。

　　张其看完报道后，有些发蒙，他在内心不停找理由，他不敢去相信自己所在的公司居然是个违法的公司。

　　7月刚过，张其突然接到通知，自己被升成了项目经理。张其虽然对公司近来的种种行为感到疑惑，但对公司依然还存留着希望。

　　第二天，老金把他叫到了办公室，座在椅子上的老金一晃一晃的，老金说话的时候始终笑眯眯的。

　　“张其，之后会让你负责另一个项目，你就不用在负责运维工作了。这样，你把交易所后台权限交给小王，你踏踏实实却做新项目。”老金搓了搓自己的脸，眯着眼说道。

　　小王这个人是老金的心腹，跟了老金5年了。把权限交出来的张其，内心有点犯沉，怀疑的石子在他的内心敲出了一串串涟漪。

　　老金为什么在这个时候让自己交出权限？

　　7月7日上午，当老金再一次把他和几位负责人叫到办公室后。张其终于明白了老金之前一串动作的真正含义——要跑路。

　　“公司要搬到马来西亚，国内现在形势不好，我和小王还有几位高层先走，你们可以做第二波随后。”

　　张其看着正在吞云吐雾的老金，内心却经历着剧烈的地震，那感觉就像自己耕种了半年的田地，要被洪水淹没了。

　　03、“叛将”躲到军事区

　　7月7日晚，张其没有回到自己租的小房间里。而是下班后，背着一个包离开了单位。包里就装了台笔记本电脑。

　　他来到了离单位不太远的人民武装部门口。在离大门不算太远的距离，他找了棵树坐下来。

　　他颤抖的拿出了书包里的电脑，打开手机给自己开了个热点。

　　电脑连上网后，他上了交易所后台，他进入修改交易所后台密码这一页面，敲打了一串密码。

　　在敲字的时候，张其的心脏咚咚咚撞击着他的胸膛，他觉得心都快要被自己吐出来，嘴里直犯恶心。

　　在打字的过程中，他不时抬起脑袋，看着过往的行人，他总觉得老金的人，似乎在暗处偷偷看着自己。

　　修改密码，关停了老金的交易所后台这事儿，张其现在想起都后怕。

　　张其一直重复着这样一句话，老金把我当傻子耍，很多人都是这样，我要让他们看一看。

　　在北纬31度询问的过程中，张其承认自己在很多事情上特别偏执，有点神经病。

　　其实这源于3年前，张其经历的一场情感失败，那时落下了抑郁症，很多时候他会走入自己的思维陷阱。

　　“这份工作我比任何人付出的都多，然而到头来告诉我只是一场骗局，我接受不了！”

　　没过多久，公司就有人发现交易所后台密码被修改。

　　得知这一消息的老金勃然大怒。迅速排查了所有可疑人员，能够操作交易所后台的人并不多。

　　在张其迟迟不接电话后不久，他发现自己被踢出了单位的工作群。

　　回想起自己的这番举动，张其认为自己问心无愧，觉得纯属正义之举。“这个传销币公司要把交易所的钱都卷走。”

　　“张其特别像毒蛇，他心愿没有达成，就想搞死所有人，他是个疯子。”然而与他相熟的同事李想告诉北纬31度，张其当初知道公司违法后，就去管老板讹钱，想要500万，对方拒绝后，他就采取了这种报复行为。

　　不过对于同事李想的这种说法，张其予以否认，还不停打听究竟是谁在背后这么说他。

　　04、老板设局追杀

　　事发当晚的凌晨1点左右，张其的手机突然传来滴滴声，他拿起来一看，老金给他发来了一串微信：“我会整死你，给我等着。”

　　在军事区附近熬了一宿的张其，度过了人生中最艰难的夜晚，每当有人走过的时候，他都会心惊胆战。通过黑夜，他会屏住呼吸，去窥探对方的面部表情，查看是否带着哪怕一丝恶意。“老金他们一出现，我就跑到军事区里面。”

　　处于惶恐状态的张其，第二天早上迷迷糊糊的接到了房东的电话，房东让他迅速回家，说自己带人看房开错了门，误开了他的房间，让他回来看看有没有少什么东西。

　　回到家，看着被房东动过的门锁，张其觉得不太对劲，疑心四起。

　　房东这时正在阳台与人打着电话，眉飞色舞的说着什么。

　　看到这一幕，张其的神经突突直跳，内心警铃大动。趁房东不注意，张其迅速跑下了楼。

　　跑了很久后，张其才在路边停了下来，使劲的喘气。

　　张其觉得自己那一次自己特别惊险，他觉得老金买通了房东，诱骗他回来，整个事儿后来再想想总觉得太巧了。

　　后来当一切尘埃落定，张其又回到过那个房子，再次见到了那个房东，对方颇为语重心长的叮嘱他，“出门在外一定要小心。”

　　张其为了躲避老板的追杀，在深圳流浪了一周。

　　深圳湾、宝安、福田的天桥、桥洞成了张其的过夜地。

　　他从不待在一个固定的地方，也不敢使用自己的身份证，生怕被对方找到。

　　有一天夜里，睡在天桥上的张其，看着身边躺在天桥上的流浪汉，一直在想，自己怎么搞成了这个样子。

（天桥上的流浪者）（天桥上的流浪者）

　　　对于这段日子，让张其印象最深的就是一到晚上，嗡嗡直响的蚊子，捏不完的蚊子总是在耳边叫肆，挑战他的耐性。

　　白天的时候，张其就混迹在人群中，密密麻麻的人，成为了他最好的保护色。

　　在这期间，他去单位附近的派出所报过案。

　　“我告诉他们，我所在的公司在搞传销币，快要跑路了。对方很不耐烦的听完我的情况，做完笔录就让我走了。”

　　张其一直都没搞明白，为什么这群人能够那么顺利的跑路，没人去抓他们。

　　尾声：

　　之后，老金找技术人员恢复了交易所，老金也跑去了马来西亚，彻底消失了。

　　但张其却突发奇想，想去看看这帮人的生活现状。

　　7月15日，在得知前公司的人办理了旅游签证，逃往马来西亚新山后，张其做了一个疯狂的决定。

　　他计划前往马来西亚新山，看一看他们工作的新地点，日后好举证。

　　他还联系上了之前很要好的同事田丽。

　　他问田丽，为什么选择跟随这种公司一起逃亡时，田丽说出了自己的难处。

　　“我知道他们干的事可能违法，可是现在工作不好找，他们承诺去了马来西亚，包吃包住，工资涨30%。出来打工不就是赚钱的吗？”

（田丽与张其的聊天记录）（田丽与张其的聊天记录）

　　

　　这些同事的朋友圈的定位，显示在马来西亚新山的乐高乐园。

　　后记：

　　在7月末第一次奔赴马来西亚新山无果后，张其并没有死心。

　　前天，他突然给我发来了一串微信，表示还想去新山再看一看。

　　他陷入一种恶性循环中，无法与原来的生活彻底划清界限。死里逃生的经历，让他精神恍惚，他会经常陷入与对方搞个鱼死网破的思维幻想中。

　　巴菲特有句投资理念：选对，拿住。

　　而张其从最初就选错了，还一直在错误的路上纠结。

　　或许与魔鬼同行，迟早也会被魔鬼吞噬。

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