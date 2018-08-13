特斯拉私有化信息未及时披露 引发公司管理担忧

新浪科技讯 北京时间8月13日下午消息，特斯拉对于公司首席执行官埃隆·马斯克提议将公司私有化一事的处理以及未能及时披露事实的做法引发了大众对于公司管理上的担忧，也招致了大家对于企业使用社交媒体方式的疑惑。

上周二，马斯克在Twitter上宣布了自己正在考虑通过720亿美元的交易将特斯拉私有化以及“资金已到位”的消息，此举震惊了诸多投资人。

特斯拉的股价上涨了11%。不过在华尔街日报报道美国证券交易监督委员会（SEC）已经询问特斯拉关于马斯克为什么要在Twitter上宣布这一计划以及其声明是否真实之后，股票又略有跌落。

马斯克没有提供资金来源的任何细节信息，周四特斯拉董事会也没有收到马斯克的融资计划，这就让投资者以及公共市场大声疾呼自己需要了解更多消息。

证券律师表示暂且不说马斯克是否在误导大家，他这次宣布消息确实是不走常规路线。此外特斯拉也没能及时说明情况，这也证实了公司管理上存在疏漏。这不由让大众开始思考企业利用社交媒体来公布影响市场的消息是否合适。

密歇根大学的法律学教授Gabriel Rauterberg 表示：“管理层收购或是其他私有化交易早就存在管理层和公共股东之间信息不对称的问题。”

SEC要求企业在有任何重大举措之前需要提前四个交易日提供8-K文件，即当期报表/当前报表（重大事件）。

律师事务所Ballard Spahr LLP的合伙人David Axelrod表示，虽然一些证券律师认为马斯克单独发推文并未触及SEC规定的这项义务，但是考虑到情况特殊，这种提交备案都应该审慎为之。

“8-K文件能够提供更多的细节信息，比如说谈判处于哪个阶段。这份文件提供的信息将远超过推文中53个字所包含的内容。”他补充说道。

SEC在2013年发布的指导方针是允许在投资者已经知悉的情况下，企业及其高管可以利用社交媒体发布一些实质性信息。特斯拉在2013年的备案文件中就是这样做的。

但是这种形式的事实纰漏必须是完整且公正的，这就意味着同一时间所有投资者也都要获取到完整的信息。但是马斯克的推文显然没能满足这一要求。

“Twitter没有要求用户提供完整且公正的信息披露，但这并非意味着你不能做到这一点。仅仅靠20或30个字，我想大家是没法了解全部情况的。”前SEC出庭律师、律师事务所Blakemore Fallon首席律师Zachary Fallon说道。

周日，特斯拉以及SEC均未对此作出回应。

证券律师表示马斯克是否在后续回复关注者评论时有选择性地透露交易信息也要打上一个问号。其中两位回复者称自己是投资者。

除非马斯克进行回复，否则这些推文不会立刻呈现给所有关注者。

这位47岁的亿万富翁很早之前就喜欢用Twitter来调侃特斯拉或是激怒其批判者。这样看来，马斯克的主页消息似乎不能当作是一个可靠的企业信息来源，许多投资者最初都认为周二马斯克的推文是一场恶作剧。

“马斯克的大胆不羁以及表现力也是特斯拉品牌文化的一部分，这一点我能接受，但是我觉得证券法不一定能够接受。”Fallon说道。(芒立)