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Facebook入局区块链 能否缓解市值缩水千余亿的尴尬

Facebook入局区块链 能否缓解市值缩水千余亿的尴尬
2018年08月13日 11:29 Bianews
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　　Bianews报道  近日，Facebook发布了第二季度的财务报表，之后其市值迅速缩水1000多亿美元，另有财报数据显示facebook用户增速降至历史最低水平。

　　而这主要是受到数据泄漏丑闻的影响，而有一些分析师甚至预测社交巨头的消亡，他们认为Facebook正在老化，失去了对用户的吸引力。

　　Facebook面临了外界巨大的压力，也尝试寻找方法去解决隐私问题，而刚好区块链进入到了他们的视野。

　　互联网隐私近乎“裸泳”

　　身处这个无处不在的互联网中，隐私泄露近乎是公开的秘密。

　　几乎每个人都接到过莫名的推销电话，收到各种垃圾短信，被推送各种异常“智能”广告。甚至银行账号等敏感信息会被私下售卖，财产受到损失。

　　近日，腾讯社会研究中心和DCCI互联网数据研究中心联合发布了《网络隐私安全及网络欺诈行为研究分析报告（2018年上半年）》。

　　《报告》隐私安全测试结果显示，2017年下半年，几乎所有的安卓手机APP都在获取用户隐私权限，869个Android手机APP中未获取的仅占0.1%。其中生活购物类和投资理财类APP占比明显增加，生活购物类由7.6%增加到11.2%，投资理财类由9.1%增加到10%。但大多数都能遵循“合法、正当、必要”的原则进行获取，越界获取用户隐私比例持续大幅降低，2018年上半年安卓APP越界获取比例降低到5.1%。

　　尤其是Facebook这样的社交巨头，掌握了大量的用户敏感信息，数据泄露自然引起用户的恐慌，这一切在股价上得到了充分的反映。

　　Facebook在公布了公司第二季度财报后，当天股价下跌幅度超过20%，Facebook市值直接缩水了1230亿美元。马克-扎克伯格个人的财富缩水168亿美元，目前剩下不到700亿美元。

　　就在公布财报的几天后，Facebook高管马库斯（David Marcus）表示，他正准备成立一个小组，将从头开始探讨如何在Facebook上更好地利用区块链。而这被看作是其在解决隐私问题的重要举措。

　　Facebook的区块链布局

　　今年五月份，Facebook创始人、CEO扎克伯格宣布开启自创办15年来的最大重组计划：将公司分成三大业务线，并迎合潮流成立了区块链技术部门。而当时公司正处在隐私泄露的风波之中，面临着巨大的舆论压力。

　　新的区块链部门由原Facebook Messenger的主管马库斯（David Marcus）领导，他还是目前加密货币交易所Coinbase董事会成员，并且在入职Facebook前曾任PayPal总裁。

马库斯（David Marcus）马库斯（David Marcus）

　　目前该部门的创立目的与职能还不得而知，不过扎克伯格曾经表示，今年将深入研究加密货币，并思考如何将区块链技术服务于Facebook平台上来。

　　就在近日，马库斯（David Marcus）宣布将辞去加密货币交易所Coinbase董事会的职务，并称将成立小组，从头开始探索区块链技术。

　　另外，据知情人士透露，近几个月来，Facebook的区块链团队已经与源支付技术公司Stellar就如何使用区块链技术进行过探讨和接触。Facebook可以使用区块链技术与大银行的支付网络竞争。

　　一位与Facebook区块链业务关系密切的知情人士称，该公司正对区块链进行长期押注，可能类似于其在人工智能领域的投资，不只是解决某一方面的问题。

　　Facebook最近的一则招聘广告反映了这一点。招聘广告显示，该公司正在寻求扩大其加密小组。

　　从这些举措中，我们看到了Facebook在区块链上给予了厚望，区块链技术在隐私保护、支付等方面的潜力也正好与其需求不谋而合。

　　区块链能解决隐私安全问题吗？

　　在回答上述问题之前，首先要区分两个概念，就是匿名和隐私。

　　隐私是一种与公共利益、群体利益无关，当事人不愿他人知道或他人不便知道的个人信息。匿名，是一种不具名或使用化名的行为，目的是不想表露自己身份，或者因为多种原因身份/特征不明。从概念上讲，匿名是隐私保护的其中一种手段。

　　区块链主要利用零知识证明和同态加密等手段，在数据为个人所有的情况下，可以不暴露隐私对个人的数据进行有效的使用和交换。

　　作为一种分布式记账技术，区块链在诞生之初就需要考虑公共数据的管理问题，没有一定程度的隐私保护，区块链技术是无法获得广泛认可的。

　　区块链的不可篡改性、匿名性等特征正好符合了用户对隐私保护的需要。甚至在未来，我们的个人数据可能成为数字资产，并为我们个人所有，中心化的平台使用我们的数据都需要支付相应的费用。

　　如同阿里、腾讯、摩根大通等国内外行业巨头，Facebook在区块链技术上有更多的期望，当然从目前情况来看，游戏、支付、版权和隐私保护将成为区块链最新发力的领域。而这些领域正是巨头诞生与重铸的战场。

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