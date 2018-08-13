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日本金融厅:虚拟货币交易所资产暴增 管理存诸多不足

日本金融厅:虚拟货币交易所资产暴增 管理存诸多不足
2018年08月13日 11:25 Bianews
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　　原标题：日本金融厅最新报告：虚拟货币交易所资产暴增500%，内部管理存诸多不足

　　Bianews 报道 日本金融厅今日公布了该国虚拟货币交易所中期检查报告，在报告中，日本金融厅介绍了近年来该部门所采取的一些举措，并通告了Coincheck交易所被盗事件处理过程。

　　同时，报告依据对近年的多家交易所的监督与审查，公布了其中期检查结果。

　　金融厅此前举措：

　　发布业务整改令、引入申请注册制度

　　日本金融厅于2016年修订了资金结算法，并向虚拟货币交易所引入注册制度，2017年4月起，对虚拟货币交易所的新制度开始启用。

　　自2017年秋季以来，随着加密资产价格飙升，交易所业务迅速扩张，2018年1月26日，未正式注册虚拟货币交易所（以下简称“未注册交易所”） CoinCheck公司遭受非法入侵，其所管理加密资产（约580亿日元NEM）被盗（受害者人数：约26万人）。

　　为此，金融厅向该公司发布报告令（1月26日），业务整改令（1月29日），进行了现场检查（2月2日）和 业务改善命令的公布（3月8日）。 此外，我们还通知了其他未注册交易所（15家公司）和已注册交易所（16家公司）注意案件发生日期的未经授权的访问，并要求进行紧急自查（1月30日）。

　　检查结果：

　　交易量暴增，内部管理跟不上

　　该报告首先对日本各大交易所的近年的资产的现状进行介绍，虚拟货币交易所总资产和上一财年相比急剧扩大，平均增幅为553%，同时，也存在着少量交易所员工管理大量资产的问题，平均每人管理33亿日元（约2亿人民币）。

　　日本金融厅发现，在尚未正式通过注册申请的诸多交易所中，存在着普遍问题，即随着交易量暴增、业务扩大，交易所内部管理未能同步提升。

　　在诸多业务层次上，存在着具体问题：

　　商务层面，交易所存在并未正确评价所管理加密资产（虚拟货币）的风险，违规发币，持续扩大宣传等问题；

　　风险管理上，交易所未制定最低限度的规章标准，反洗钱反恐对策不足；

　　内部监督上，不少交易所未进行，或者是制定了内部监督计划，但计划并未基于风险评估进行制定。

今后举措：

　　今后举措：

　　现场检查新注册交易所

　　接着，该报告介绍了今后金融厅该如何进行监督，如何进一步展开工作。

　　在注册审查方面，将采取以下措施：

　　① 已注册交易所

  •  细化风险描述以及提高其更新频度的同时，对风险进行持续深度监控，认定出现问题时采取

  • 采取必要的行政措施 

　　② 未正式注册交易所

  • 根据接受业务整改命令后所提交的报告内容，在本次检查结果的基础上，逐个进行是否能够注册的判断。 

　　③ 新申请注册交易所

  • 在注册审查上，听取交易所的商业计划及相应的内部管理准备情况，在确认书面证据的同时，加强实地考察和职员听证，针对注册前后加密资产环境与业务的急剧变化，将在注册后的较早阶段进行现场检查。

　　此外，日本金融厅在报告中还称与自治团体和国外政府合作，对交易所进行审查并提醒用户投资风险。

　　Bianews 独家编译了该报告要点版，以下为完整报告：

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