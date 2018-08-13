HTC超十季度连续亏损 进军区块链能救回手机业务吗？

原标题：HTC Q2净亏损6800万美元，超十季度连续亏损，进军区块链能救回曾经的智能手机基石吗？

Bianews报道 近日，HTC发布了2018年二季度财报，财报显示，二季度HTC营收67.74亿新台币，同比下滑58%，毛利率为2.7%，净亏损为20.9亿新台币(约合6800万美元)。这也是HTC在营收上超过十个季度连续亏损。

单7月份，HTC营收14亿元新台币（相当于4570万美元），和六月相比暴跌37.23%，同比暴跌77.41%，这是2003年8月以来月度营收最差成绩。

根据市场研究机构IDC去年9月20日发布的世界智能手机市场排名数据，HTC的手机市场份额仅为0.68%，排名已跌出世界前10。

得益于与谷歌在1月进行的Pixel团队及相关知识产权的交易，HTC曾在今年Q1实现扭亏为盈，但二季度财报数据再次让大众看到HTC没能逆风翻盘。

在手机业务上，曾在大陆市场份额占据10%的HTC如今已无法与三星、苹果以及华为、小米、OPPO、Vivo等国内品牌竞争，HTC这次的自救运动又将希望放在了区块链领域。

今年5月，多家媒体报道HTC正在开发一款由区块链技术驱动的Android手机。该手机代号为Exodus，将提供一个系统级钱包功能，并内置安全硬件以支持数字加密货币和去中心化应用。

消息是在纽约举行的CONSENSUS 2018区块链共识大会上，被视为HTC区块链负责人的陈信生（Phil Chen）传递出的。

（图自网络）

陈信生曾是HTC VIVE创始人。HTC与游戏公司Valve联合推出了头戴式VR设备Vive，是HTC进军VR领域的标志，也被视作是HTC自救而推出的产品，HTC创始人兼董事长王雪红也曾表示，AR/VR是HTC主要战略。

HTC Vive的预售曾一度推高HTC股价，7个交易日内涨幅达54%。

但VR市场热潮起落速度，以及HTC自身欲求高端市场的定位，没能为HTC的财报业绩助力多少，2018年的HTC依然身陷困境。

这时区块链似乎就是HTC手边的救命稻草。

HTC在今年成立了区块链部门，重回HTC肩负区块链业务的陈信生表示他相信加密技术是未来几年最具破坏性的技术，会像 2008 年智能手机的浪潮一样。而他将钱包视作加密领域最重要的部分。

因此，这款“全球首款区块链手机Exodus”就拥有了将钱包离线保存的冷储存技术，用来存放比特币和以太币，有自己的密钥，用户使用冷钱包。

HTC官方在7月份公布了更具体的消息，其研制的这款区块链手机将于今年第三季度正式开启公测，它还支持“去中心化应用”，并与区块链游戏CryptoKitties合作 。

陈信生还表示，HTC旨在通过Exodus打造一个通用的区块链资产市场。我们欢迎所有开发者通过我们的平台去分发他们的区块链游戏，收集体系及NFT内容。

而与国内同样宣称是区块链手机的长虹R8麒麟手机、联想S5、糖果区块链创世版S11BK等不同，关于Exodus的介绍中并没有提到具有挖矿功能。

不过相同的是，因为有了“区块链”加持，定价不低，据陈信生透露，售价将超过999美元(约合6690元人民币)，在全球范围内发售，但中国大陆市场可能无缘。

目前，局限于手机挖矿算力有限、系统散热、耗电等存在问题，Exodus并不具备挖矿功能，但陈信生也表示，短期目标是以钱包为应用，但长期来说，仍是希望打造能挖扩的智慧手机。

为努力使进军“区块链”更具信服力，据外媒报道，HTC还将莱特币创始人李启威吸引来，作为顾问加盟，参与区块链手机Exodus团队。当然Exodus的诚意是支持LTC和闪电网络。

但这一系列区块链相关的消息公布后仍未救回多少股民对HTC的期待，早几天前公布的裁员消息带来的消极影响并未消除。

7月2日HTC宣布预计于9月前完成一波裁员，涉及台湾桃园地区的1500名员工，裁员后，该公司全球员工数不超过5000名。7月3日，HTC股价就较前一个交易日下跌6.71%，报52.80台币。

最新的消息称HTC即将停止在印度市场的智能手机业务。据印度《经济时报》报道，HTC印度公司有70~80名员工将离职。相关人士还称HTC在印度停止生产智能手机已将近一年，如今正在放弃所有经销协议。

进军区块链，对于HTC来说是弄潮，还是身陷泥沼的自救，可能就看这一战了。