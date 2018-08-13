前言：区块链大火的当下，国内外相当一部分人关注的还是加密货币的市场动态。其中，中美两国的各种变动最为引人关注。

原标题：详解中美加密货币市场七大差异：政策、交易量、份额、成本...

今天，Bianews将为大家奉上一篇译文，文章详尽描述了中美两国加密市场的七大差异。（原文发于TOKENWAVEN）

在过去的12个月里，加密货币和区块链技术突然成为全球现象。尽管它的作用得到了一些政府领导人、行业巨头等的前所未有的认可，但加密货币领域的巨大跨越，也成各国政府和监管机构最关注的问题，它们正在设法控制加密货币交易。

各国政府担心的理由并不牵强，因为它们实际上无法控制加密货币的操作，而且虚拟或数字货币的风险和波动性也非常大。对于应对加密货币需求的增长，全球监管机构存在分歧。大多数数字货币没有任何中央政府的支持，因此每个国家都有不同的标准。

世界各国政府一直扮演着传统金融体系中的监管角色，在如何应对通过区块链网络开发的加密货币带来的正面威胁，它们绞尽脑汁。这也无助于问题的解决，加密货币已经脱离了它曾经与互联网底层销售的联系。

这些交易和投资的匿名性可能被认为是一个优点，但这也意味着加密货币投资者和参与首次代币发行的投资者，在当他们的数字钱包被破坏时，都很容易受到威胁。任何政府的主要作用都是保护公民的财富，因此，没有哪个政府会希望在没有监管的情况下，允许规模达数十亿美元的交易。

由于不同国家对加密货币市场的标准不同，以下是中国和美国加密货币市场的7个基本区别。

一

交易政策：合法&非法

任何国家的货币政策都是央行控制货币供应的方式。这种政策通常是通过调整利率、调整银行的强制性储备、买进或卖出政府债券来调控的。这一政策会影响以加密货币交换的货币数量，并且很容易影响货币的流通速度。

在美国，交易加密货币是合法的，但各州的情况各不相同。目前，加密货币对美联储执行货币政策的能力没有重大影响。不计及各州，美国政府没有行使宪法权力来规范区块链技术和加密货币。在各州，例如，亚利桑那州在2017年3月29日通过了亚利桑那州众议院法案2417，对区块链和智能合同进行了监管。

在联邦层面，虚拟货币商业法案(URVCBA)的统一规则已于2017年10月9日由统一法律委员会(ULC)起草。URCVBA并不对加密货币进行监管，而是对虚拟货币业务活动进行监管。

草案倾向于监督：

从一个客户到另一个用户的虚拟货币流动。

虚拟货币与现金、银行存款或其他虚拟货币的交换。

托管人控制或管理下的财产或资产包括作为虚拟货币的财产或资产的某些托管或信托服务。

为了进一步证明美国加密货币交易所的合法地位，《福布斯》还报道，美国商品期货交易委员会(CFTC)在2017年允许两家美国交易所上市比特币期货合约。

另一方面，中国宣布加密货币交易在中国是非法的。

《南华早报》(South China Morning Post)报道称，中国人民银行(pboc)命令金融机构停止为任何与加密货币相关的活动提供银行账户或资金。自2017年9月加密交易所关闭以来，这进一步收紧了监管的套索，导致数字货币狂热者纷纷逃往海外。

二

首次代币发行：开放&禁止

首次代币发行是为区块链相关项目筹集资金的一种新方式。据《福布斯》报道，自2016年初以来，通过首次代币发行进行的投资已超过88亿美元，这使得世界各地的企业家和公司开始考虑如何参与这种新的融资方式。

然而，中国将不会采取这些措施，并在2017年9月全面禁止首次代币发行。此前，中国央行发表了一份声明，批评首次代币发行扰乱了中国的金融秩序。首次代币发行被描述为一种未经批准的非法公共融资形式，会引起人们对欺诈和犯罪活动的怀疑。

在美国，关于首次代币发行的政策一直是谨慎和严格的，但仍然是开放的。美国似乎已经采用了首次代币发行令牌分类的方法，它被分解为安全令牌和实用令牌。安全令牌的地位是基于它是一种货币的投资，一种对投资利润的期望，货币的投资是在共同的企业中进行的，任何利润都来自于发起人或第三方的努力。

2017年7月25日,美国证券交易委员会(SEC)发布了一份调查报告，依据21(a)1934年证券交易法，该报告描述了SEC调查的DAO，这是一个虚拟的组织，它使用分布式分类帐本或区块链技术方便的发行和销售DAO令牌来筹集资金。

该委员会将现有的美国联邦证券法应用于这种新模式，确定DAO令牌是有价证券。该委员会强调，在美国发行和出售证券的人必须遵守联邦证券法，无论这些证券是用虚拟货币购买的，还是使用分布式区块链技术购买的。

SEC的另一件事是提醒人们警惕首次代币发行固有的危险，警告潜在投资者应该非常谨慎，提出问题并要求明确的答案。

三

交易的难易程度：收交易税&关交易所

对加密货币的打击以及最终关闭中国的交易所，极大地影响了中国的加密市场。投资者在场外交易比特币和其他加密货币。这个过程比较耗时，而且不是即时的。中国的许多比特币投资者正因此遭受损失。

美国是世界上最大的比特币公司的所在地，使用现金、信用卡或银行转账等任何支付方式都很容易购买和交换比特币。

由于在美国，加密货币在大多数情况下都被视为房地产或黄金，而且由于来自中国的交易所大量涌入，短期和长期的资本利得税将由政府征收。

从美国国税局2014年的官方指引来看：

将加密货币与法定货币(如美元)进行交易是一项应税事项。

将加密货币与加密货币交易是一项应税事项。

给予加密货币作为礼物不是一项应税事项。

从钱包到钱包的转账不是应税事项。

使用美元购买加密货币不是应税事项。在你交易、使用或出售你的加密货币之前，你不会得到收益。如果持有时间超过一年，就可以实现长期资本收益。

四

交易量：美元份额上升&人民币份额下跌

就法定货币的交易量而言，美元与人民币之间存在重大差异。美元是交易所支持最广泛的法定货币，65％的交易所支持美元。

在2014年至2016年期间，人民币似乎占全球比特币交易量的绝大部分，从50％到90％不等。然而，在中国人民银行收紧监管规定后，以人民币计价的比特币交易在2017年暴跌至14％。

五

钱包提供商：美国多于中国

钱包提供商被要求为加密货币的存储提供便利，并使钱包更容易使用。钱包通常是一个软件程序，用于通过管理私钥和公钥来安全地存储、发送和接收加密货币。钱包还提供用户界面来跟踪加密货币的余额，并自动执行某些功能，例如估算为实现所需的交易确认时间而支付的费用。

每个加密货币都有一个参考实现，包括基本钱包功能（例如比特币的比特币核心钱包和以太坊的Mist）。但是，由于各种原因，参考实现钱包对许多用户来说根本不实用。这就导致出现了许多钱包提供商，以增强加密货币的存储以及使钱包更容易使用。

加密货币的存储对于加密世界，特别是加密货币市场的成功至关重要。

一项针对加密货币钱包供应商的分布的研究报告显示：2016年，34%的美国钱包提供商为加密货币市场提供服务，而只有18%的中国钱包提供商为加密货币市场提供便利。此外，61%的钱包用户在北美定居，而美国只有20%的用户来自亚太地区，其中包括中国、日本和韩国。

六

支付服务提供商：美国国外用户份额多于中国

所有加密货币系统都有一个集成的支付网络，用于处理本机令牌中的计算交易。虽然这些系统的承诺是用户可以在这些网络上独立进行交易，但是有多种原因导致用户更喜欢使用服务提供商。有趣的是，虽然有15％的支付公司在美国定居，但只有4％的公司在中国定居。

支付服务提供商对加密货币的使用可以分为两大类。

支付通道：使用加密货币作为快速，并具有经济效益的国家货币转移渠道（主要是跨境/国际支付，也包括国内支付）。

加密货币支付：提供便于使用加密货币的服务。

区分这两个类别可能并不总是很容易，因为划分可能会模糊，因为一些通用加密货币平台也允许所有支付以本国法定货币计价，而一些B2B支付服务提供商也支持以加密货币计价。

全球加密货币支付服务提供商雇用的总人数达到1,057人，这意味着美国在该领域拥有约159名员工，而中国只有约42名员工。

支付服务提供商部门需要注意的另一个重要因素是，总部设在美国的支付公司服务于更多样化的市场，因为来自美国的支付服务提供商的一半以上的客户不在该国家。就中国而言，来自支付服务提供商的90％的客户都在该国。

七

加密挖矿：挖矿成本提高&禁止挖矿

为了挖掘像比特币这样的加密货币，矿工们使用特殊的软件来解决数学问题，并交换了一定数量的比特币。比特币挖掘是一种分散的计算过程，当足够的计算能力用于块并在每个块中创建新的比特币时，以可靠的方式确认交易。

挖掘比特币所涉及的过程是验证交易是否有效，在一个区块中捆绑交易，选择最新区块的标题并将其作为哈希插入到新区块中，解决工作证明问题以及何时找到解决方案后，新块将添加到本地区块链并传播到网络。

加密货币开采消耗大量电力，Crescent Electric Supply Company的一项研究表明，在路易斯安那州，电费为每瓦9.87美分，这使得一块比特币的平均成本为3,224美元。中国在禁止比特币开采之前，是进行加密货币开采最便宜的国家。原因是中国会对采矿用电予以补贴。

美国其他比特币开采成本较低的州是爱达荷州（每个代币3,289美元），华盛顿（3,309美元），田纳西州（3,433美元）和阿肯色州（3,505美元）。阿拉斯加每个代币7,059美元，康涅狄格州每个代币6,951美元是电费最高的州。

在纽约的普拉茨堡(Plattsburgh)，加密货币的开采并不是那么美好，因为它已经成为美国第一个在未来18个月内禁止加密货币开采的城市。市议会在一次会议上一致投票通过了这项禁令。市长办公室称，该法律的目的是考虑“商业货币加密操作之前的规定导致城市性质和方向发生不可逆转的变化”。

一旦市长Colin Read批准法律并将其提交给纽约州国务卿，法律将生效。之所以出现这种情况，是因为代币数量有限，而且开采越来越多，数学问题变得更加困难，需要更复杂的计算机，这意味着需要更多的能量来驱动它们。

然而，普拉茨堡的加密货币矿工仍有一线希望，因为该委员会的官员打算在未来18个月内与居民和当地的加密货币矿工合作解决电力问题。