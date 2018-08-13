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新能源汽车保持高增长，行业龙头值得关注

新能源汽车保持高增长，行业龙头值得关注
2018年08月13日 10:59 第一财经
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　　据中国汽车工业协会消息，1至7月我国汽车产销量继续保持小幅增长，其中，新能源汽车产销分别完成50.4万辆和49.6万辆，比上年同期分别增长85%和97.1%，新能源汽车产销量同比呈现高速增长态势。

　　近年来，新能源汽车市场受益于政策的推动，呈现爆发式增长。2011年-2017年新能源汽车销量CAGR高达113.7%。东兴证券预计2020年、2025年和2030年新能源乘用车销量将达179万辆、446万辆和1292万辆，预计2030年行业将步入万亿时代。另一方面，随着补贴退坡和“双积分”政策的落地，新能源车市场将呈现技术升级和高端化趋势。

　　7月是2018年新能源汽车补贴政策正式实施后的首个完整月份，同比保持较快增速，环比销量有所下降，主要是源于7月处于淡季，预计后续环比销量将会改善。高续航化之后，7月新能源乘用车销量实现平稳过渡，符合市场预期，全年新能源乘用车销量获将突破80万辆。

　　此外，随着2019年双积分政策的实施，车企将加快布局新能源的步伐，行业有望步入发展快轨道。同时主流车厂，造车新势力将不断推出新产品，新能源产业链长线值得关注。补贴技术门槛的提升，地方保护政策减弱，将促使产业完成 升级与优化，龙头有望脱颖而出。

　　新能源汽车高端化进程中，拥有先进技术储备、产品线丰富、市场地位稳固、口碑良好的新能源汽车龙头企业将受益。A股市场相关上市公司中比亚迪、上汽集团、金龙汽车以及宇通客车等值得关注。

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