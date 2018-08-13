万亿美元是苹果的巅峰？还是衰落的开始？

来源：IT时报 记者 吴雨欣

美东时间8月2日，在库克的掌舵下，苹果创造新的历史，成为美国第一家市值突破万亿美元的上市公司。万亿市值是什么概念？有人为它算了一笔账，苹果万亿的总市值，可以买2.12个阿里巴巴（4733.33亿美元）或者2.39个腾讯（3.29万亿港元，约合4185.36亿美元）。根据世界银行2017年各国国内生产总值（GDP）排名来看，苹果的总市值可以排在全球GDP第17名，超过土耳其、荷兰、瑞士、沙特等国家2017年全年的国内生产总值。

在市值突破万亿消息的前一天，苹果发布了截至2018 年 6 月 30 日的第三财季财报。根据往年的情况，因为没有秋季新品发布会的加持，苹果第三财季一直表现平平，但这一次却成了苹果最好看的第三财季财报，其中净营收达到了532.65亿美元，同比增长17%；净利润达115.19亿美元，同比增长32%。因为财报的表现超出了外界的预期，其股价也应声上涨，盘后股价一度涨近 4%，为苹果市值突破万亿美元出了一把力。

42岁的中年苹果如何逆风翻盘？要知道2011年乔布斯去世时，苹果曾一度陷入危机，市值约在3500亿美元。就像阿里巴巴有马云、腾讯有马化腾一样，乔布斯的逝去意味着苹果失去了一位精神领袖，许多人唱衰苹果，再加上近几年“苹果产品越来越缺乏创新”的声音不绝于耳，很难让人相信苹果还能蓬勃发展下去。从2016年开始，iPhone的市场增量显得疲软，全球智能手机增速在持续放缓，增量潜力不足、同质化逐渐增强等现象较为明显。市场不景气的大环境下，如今的iPhone的赚钱能力固然抢眼，但五年、十年后呢？它还能一骑绝尘吗？最新的数据显示，2018年第二季度全球智能手机出货量，华为以5240万台的成绩首次超过了苹果，成为全球第二智能手机厂商。

在人工智能时代，如果横向对比美国的其他公司，不难发现苹果也在掉队，当谷歌、亚马逊在智能音响、自动驾驶、无人零售等领域开始加大对AI的投入时，苹果并未跟上步伐。此前便有媒体报道，苹果在AI上的布局远不如谷歌给力，甚至不如微软对AI的迫切程度，这意味着苹果的人工智能产品很难与对手匹敌，比如HomePod，它的出货量要远低于亚马逊的Echo。

万亿市值的短暂喧嚣后，苹果有了新的起点，今后还要依靠iPhone吗？答案必然是否定。但苹果未来的核心挑战是什么？不知道今年4月，苹果挖来的前谷歌搜素兼AI高级副总裁John Giannandrea能否给出库克一个漂亮的建议。