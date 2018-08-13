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苹果公司造车心不死？资本保障及技术储备充足

苹果公司造车心不死？资本保障及技术储备充足
2018年08月13日 09:40 证券时报
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　　作者：吴家明

　　尽管此前有各种报道猜测苹果公司正在以“泰坦计划”为代号研发无人驾驶汽车，并且已经招募了不少来自福特、梅赛德斯奔驰等公司的汽车专家，但这家科技巨头向来对相关计划三缄其口。尽管苹果的保密工作做得不错，但也被市场发现了一些蛛丝马迹。

　　据海外媒体报道，7月被特斯拉确认离职的首席工程师Doug Field重回苹果公司，这一消息被苹果公司发言人证实，但没透露Doug Field回归后的新岗位。有消息指出，Doug Field将与自己的老同事Bob Mansfield一起工作，引领苹果自主研发的无人驾驶汽车项目“泰坦计划”。

　　Doug Field曾担任了五年苹果Mac电脑硬件工程部副总裁，2013年加入特斯拉，曾主管Model 3车型的研发工作。Bob Mansfield则是苹果联合创始人、2011年去世的前CEO乔布斯亲密盟友，有传闻称他在引领公司的无人驾驶汽车项目。

　　一直以来，苹果公司对这一项目讳莫如深。从2014年开始，苹果公司在总部附近的一个秘密地点进行内部代号为“泰坦计划”的电动汽车研发工作。后来，由于研发方向的调整，原计划的整车制造，改成主攻自动驾驶系统。2016年10月，曾有传闻称苹果公司放弃了自主研发并制造无人驾驶汽车，转而与汽车制造商合作搭建第三方系统。2017年有报告称，雷克萨斯Lexus一款SUV在车顶测试12个苹果的激光雷达传感器，地点在苹果加州总部附近。

　　去年，苹果公司首席执行官库克曾表示，苹果目前正专注于自动驾驶技术。“我们认为这是非常重要的核心技术，这种技术是所有AI（人工智能）项目之首。”谈及苹果在汽车领域的计划，库克坦承这可能是最困难的AI项目。至于是否将推出相关产品，库克当时有点犹豫。今年7月一份法庭文件显示，苹果公司内部有5000人被授权接触到“泰坦计划”信息。

　　有分析人士表示，Doug Field的归来仍是一个值得关注的信息，这表明苹果仍然有兴趣制造车辆，苹果公司的运作方式一直是生产产品，而不是配件。苹果这么神秘的“造车”，足以看出公司有充分资本保障以及技术储备，可以不像特斯拉一样，为了融资不停“吆喝”。

　　高盛的一份报告显示，无人驾驶汽车要全方面的影响社会还需要数十年的时间，但当它来袭时美国卡车司机将大面积失业。说起无人驾驶，科技“红人”美国特斯拉汽车创始人马斯克野心勃勃，几年前就将触角伸向了无人驾驶。只是，打算私有化的特斯拉公司却出现高管离职潮。在7月初确认Doug Field离职前一天，公司首席信息官Gary Clark也辞职了。刚刚在年初被任命为首席财务官的Eric Branderiz在3月离职，职位目前仍空缺，自动驾驶主管Jim Keller随后在4月离职。而在Jim Keller之前，特斯拉在今年前四个月就已遭遇7次高管离职事件，2017年也有大约20名高管离职。

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