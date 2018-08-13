马斯克送福利：粉丝可购买“做空短裤” 搭配高筒袜

新浪科技讯 北京时间8月13日上午消息，特斯拉的粉丝们可以购买品牌的T恤、夹克、帽子以及卫衣了。

特斯拉首席执行官埃隆·马斯克和那些质疑公司发展的投资者在网上展开了漫长的口水战。根据马斯克发表的推文，很快粉丝们就可以购买特斯拉的“做空短裤”。

对于“做空短裤”的成本以及上架时间，特斯拉没有立即作出回复。

在马斯克与对冲基金绿光资本总裁大卫·爱因霍恩（David Einhorn）开了一个玩笑之后，马斯克发了这样一则推文。

爱因霍恩凭借自己的对冲基金持有特斯拉的一小部分股份，这一投资决策表明了这位对冲基金总裁认为特斯拉的价格将会下跌。此外，爱因霍恩最近公开表示自己不再续签与特斯拉Model S的租约。

作为回应，一贯直言不讳的特斯拉首席执行官发推文表示自己会赠送爱因霍恩一盒“做空短裤”，而爱因霍恩在周五表示自己收到了“做空短裤”。

“谢谢@埃隆·马斯克送我短裤。他是个守信用的人！不过这些短裤确实存在一些制造缺陷。”Einhorn在推文中表示。

此外，故事还出现了一个小的转折。位于旧金山的在线服装制造商Chubbies是将短裤送给Einhorn的人，但表示马斯克并没有要求他们寄送短裤。不过如果特斯拉的这位亿万富翁创始人想要，他们会继续将它们送给他的卖空对手。

马斯克转发Chubbies的推文并表示“真棒”。

马斯克之后又发了几条推文表示自己将履行出售“做空短裤”的承诺，还询问关注者最喜爱的短裤品牌，并表示短裤将会与高筒袜配成一套。(晴天)