马斯克私有化推文引火烧身：投资者起诉其操纵股价

新浪科技讯 北京时间8月13日早间消息，在特斯拉CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）通过Twitter宣布考虑对公司进行私有化，并且已经为该交易确保了资金来源后，投资者对他和特斯拉提起诉讼，指控其操纵股价。

上周五提交给旧金山联邦法院的其中一起诉讼认为，马斯克在资金问题上撒谎，希望以此推升股价，从而打击该股空头。另外一位心怀不满的特斯拉投资者也在同一家法院提起诉讼，并表示有多家媒体报道称，超过10家银行和科技公司都否认在马斯克的推文发表之前已经知晓融资事宜。

这一切都源自马斯克8月7日发表的一条推文：“我考虑以每股420美元的价格私有化特斯拉。资金有保障了。”特斯拉股价随后飙升11%，达到近380美元。但随后两天回落约7%，原因是市场怀疑此次私有化交易的可行性以及马斯克关于资金的声明是否属实。无论是马斯克还是其他人都没有提供任何证据证明资金来源。

“马斯克关于资金有保障的声明尤其重要，对市场产生很大影响。”特斯拉股东卡尔曼·伊萨克斯（Kalman Isaacs）在另外一起诉讼的起诉书中说，“因为马斯克没有确保资金来源，而且向市场发出了错误且具有实质性误导作用的信息，导致特斯拉做空者被迫买券还券，从而在2018年8月7日下午12:48人为推高了股价。很显然，所有的特斯拉证券购买者也都收到了伤害。”

特斯拉拒绝对这起官司发表评论。马斯克是特斯拉的最大股东，持股比例为20%。彭博社此前还报道称，作为私有化交易的一部分，沙特阿拉伯主权财富基金正在与特斯拉展开投资谈判。

据知情人士透露，美国证券交易委员会（SEC）也在调查马斯克关于资金有保障的推文内容是否属实，从而进一步加深了对特斯拉公开声明的调查力度。

知情人士还表示，SEC旧金山办事处的执行律师已经开始收集关于特斯拉针对生产目标和销售目标发表的公开声明。

其他投资者也开始发起诉讼。这些诉讼最终可能被合并审理。

特斯拉投资者威廉·张伯伦（William Chamberlain）在起诉书中表示，马斯克捏造了一项计划来欺骗投资者，迫使他们以人为推高的价格购买股票。张伯伦还要求法院为本案授予集体诉讼资格。

按照马斯克420美元的私有化价格，较当时的特斯拉股价溢价25%，对应的估值达到820亿美元。根据通货膨胀调节后，这一金额将超过1989年完成的有史以来金额最高的RJR Nabisco私有化交易。

旧金山资深股东律师乔·塔巴克（Joe Tabacco）表示，投资者起诉特斯拉是可行的。“如果这项声明遗漏了实质性信息，股东可能受到误导。”他说，“市场反应表明，马斯克的声明本身很有影响。如果这条消息真的存在误导性，那么任何因此买入该股的人都可以索赔。但时间可能很短。”

马斯克向来喜欢设定激进的销售目标，很多批评人士都认为这些目标不切实际。根据特斯拉9名董事中的6人发表的一份声明，马斯克上周向董事会提出私有化选项。他们表示，他已经“解决了资金问题”，但并未提供详细信息。(书聿)