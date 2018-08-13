彭博社：沙特主权财富基金正寻求参与特斯拉私有化

新浪科技讯 北京时间8月13日上午消息，本周电动汽车制造商特斯拉首席执行官埃隆·马斯克的计划将迎来董事会、顾问以及投资者更多的关注，与此同时沙特阿拉伯的主权财富基金则有意成为特斯拉私有化的投资者之一。

据知情人士透露，沙特阿拉伯的主权投资机构公共投资基金（Public Investment Fund）目前正在寻求如何可以参与特斯拉控股权回购交易。最近，PIF已经持有特斯拉不到5%的股份。但是这次价值820亿美元的天价交易意味着特斯拉很有可能会需要寻求其他的资金来源。

董事会成员本周已经准备与其他金融顾问见面来评估马斯克提议的特斯拉私有化一事。根据CNBC的报道，董事会成员要求主席马斯克回避并且让他雇佣自己单独的顾问。知情人士表示，马斯克希望在公司内能够避免出现一到两个大股东存在的情况，更倾向于从很多人那里筹集资金。马斯克目前正在游说可能的投资者，包括资产经理。

马斯克发推文表示自己正在考虑特斯拉私有化一事并且声称“资金已到位”让投资者们都感到震惊，但他目前没有提供任何证据表明已经获得此次交易的资金。美国证券交易监督委员会正在核查推文内容是否属实，目前已经有至少两位投资者起诉马斯克和特斯拉操纵股价。虽然马斯克拥有特斯拉20%的股份，但是要从大众股东那里回购控股权，他至少还需要600多亿美元。

主权投资机构公共投资基金尚未对此消息置评，而特斯拉则拒绝置评。

早先的讨论

之前关于特斯拉私有化的讨论就以失败告终。据知情人士透露，去年，马斯克和软银集团孙正义曾谈及过特斯拉私有化一事。由于控股权争议，讨论并未取得任何进展。

知情人士表示软银并未计划参与特斯拉私有化的交易中。主要原因在于软银已经在通用汽车上花巨资“下注”了且特斯拉面临的竞争日益激烈，公司也没能实现量产的目标。

在马斯克于8月7日发文表示自己计划将公司私有化之前，沙特阿拉伯的公共投资基金就已经开始介入洽谈。PIF认为自己投资特斯拉是让全球最大原油生产商对冲防止石油风险的策略。沙特基金尚未决定是否要增持或增持多少股份，但是谈判正在进行之中。目前尚不清楚PIF会投资多少钱给特斯拉。

华尔街对于谁会与马斯克搭伙完成交易一事已经产生了诸多猜测。马斯克和他的顾问正在寻找大量投资者来完成特斯拉私有化，以避免将控股权落入少数几个控股人手中。马斯克已经表示在交易之后，他仍然希望自己能拥有20%的控股权，所有股东都将成为私有化企业的所有者。

在马斯克发推文之后，早先已经开始收集特斯拉生产目标和销售目标公开信息的SEC如今正在加紧核实公司的声明。

据知情人士透露，PIF几个月之前就曾联系过马斯克想要购买少量股份一事，但马斯克最初是拒绝这项投资的并表示公司没有计划发行新股。后来，PIF在投资银行的帮助下，决定自行在市场上购买了大约20亿美元的特斯拉股票。

关于PIF可能会参与特斯拉私有化的讨论于几周前就开始了。

沙特政府计划将PIF打造成2万亿美元的投资集团以帮助沙特这个依赖石油的经济体实现投资多样化。在周日的推文中，沙特的能源部门表示沙特阿拉伯正在开发一个城市来为汽车行业提供原材料和零件。政府的目标是减少进口、增加出口、促进外资并且创造就业。(晴天)