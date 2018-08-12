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谁能凭爱意将特斯拉私有？

谁能凭爱意将特斯拉私有？
2018年08月12日 11:57 PingWest
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　　风险一直都是马斯克的好朋友。

　　当马斯克一次又一次身陷舆论危机，或者棋出险着，其信徒都会搬出他之前的耀眼成绩作为这次对他抱有信心的证明。而马斯克也确实每次都能完成绝杀，实力证明“杀不死我的，都能让我变得更强大”。

　　但这一次，就连美国媒体和证券专家都觉得马斯克玩得太大了。

　　当地时间八月七日上午，马斯克发了一条微博，称自己正在考虑以每股 420 美元的价格回购特斯拉股票，使特斯拉私有化。

　　尽管只是短短一条推文，马斯克似乎超有自信，表示资金来源已经得到保障。

　　兹事体大，上市公司退市可不是小玩闹，更何况特斯拉这支电动汽车的龙头股。然而从这条推文来看，马斯克已经计划周全了！

　　实际上并非如此。

　　和上市一样，退市往往也要依靠专业和有经验的投资银行，才能拿出足够的资金来回购股票。结果美国权威媒体 CNBC 走访了多家华尔街金融机构，却发现没有一家机构对此表示知情，更别提为所谓的退市计划提供融资了。

　　然而市场是不尽理性的，任何风吹草动都可以对股票产生波动。不用任何实质性的计划也不用人拿出钱，只凭马斯克一发推，特斯拉股票就在当天大涨 11%，以$379.57 收盘。

一条推文让股票涨了 11%，我的同事在朋友圈说，“马斯克这九个字可真值钱”。一条推文让股票涨了 11%，我的同事在朋友圈说，“马斯克这九个字可真值钱”。

　　“值钱”？应该是烧钱吧。

　　如果马斯克给的 $420 收购价格是真的，想要完成特斯拉的私有化，他需要支付将近 700 亿美元！

　　在此之前，特斯拉的股价一直在 $245 到 $390 之间大幅波动，而马斯克开出的每股 $420 比当天收盘价高了 10%，比开盘价高了足足 22%——相当疯狂的溢价水平。

　　投资圈的朋友常说，退市的价格一般都是拍脑袋决定出来的。而 CNBC 也直言不讳，说马斯克推文里的这个价格简直是“磕了药才会开出来的”。

　　以往经验显示，谁跟马斯克认真，谁就输了。比如上次大票粉丝支持马斯克的潜水艇到泰国救人，结果潜水艇没用上跟着马斯克一起被打脸……

　　然而这次除了反应激烈的股票市场外，最认真的可能就是马斯克本人了。

　　发推当天，马斯克就在特斯拉官网上公开了一封长长的内部邮件，解答了有关特斯拉私有化的相关问题。

　　为什么退市？因为在马斯克看来，这样做能为特斯拉创造最佳的运营环境。

　　作为一家上市公司，特斯拉的股票价格受到各种因素的影响而产生了剧烈的波动，这对于全员持股的特斯拉来说无疑会造成很大的压力。此外，特斯拉需要每季度公开财报，给企业内外部（其实主要是外部）的股东们一个交代。

　　在马斯克看来，这种以季度为周期的评估方式虽然符合投资者利益，但从长远来说并不一定有利于特斯拉的发展。“对于像特斯拉这样具有前瞻性和长远规划的公司来说，这一点尤为重要。”马斯克在邮件中写道。

　　这倒是没错。能同时让公司健康发展和让投资者满意，应该是公司前世修来的福分了，当公司有马斯克这样特立独行的领导者，不想被投资人牵绊住脚步是理所应当的。

　　私有化的决定几乎受到了特斯拉粉们一边倒的支持。

　　这位名叫 Vamsee 的老哥已经开始畅想未来：“私有化最好是真的，这样我可能就能用特斯拉股票的收入买一辆特斯拉了！”另一位叫 Joan 的粉丝的声音则代表了理想化的另一派：“永远支持马斯克！私有化能让特斯拉拥有自由，为整个地球作出最正确的决定！”

　　然而与粉丝们的理想主义相反，专家们给马斯克的退市计划泼了一桶冷水。

　　证券专家分析，如果不求助投行帮助的话，马斯克可能通过设立某种“特殊的基金”，使现有股东可以继续在特斯拉投资。他也有其他的选择，但不管选哪种途径，在纳斯达克都是前所未有的，将会在美股甚至全球股票退市这件事上创造先例。

　　即便是科技大佬，也还是要对投资者负责，而显然马斯克运作特斯拉的时候没有把这种责任当回事。圣克拉拉法学院教授 Stephen Diamond最后对马斯克做了一个评价：

　　“马斯克好像不适合经营上市公司。他在花别人的钱干自己这件事上不太负责。”

结合马斯克之前的一系列表现来看，Diamond 的说法可谓非常中肯。结合马斯克之前的一系列表现来看，Diamond 的说法可谓非常中肯。

　　在五月的一次电话会议上，马斯克在汇报特斯拉季度数据时，被一位华尔街分析师问道有关特斯拉 Model 3 的毛利率问题。马斯克直接怼了回去，说这个问题很“无聊”（后来又向对方道歉）。

　　如果特斯拉真的成功退市，马斯克这辈子应该再也不用开电话会跟分析师扯皮了。

　　而如果他能兑现 $420 的回购价格，或许对投资者们也是个好结果。

　　只是……到底怎么实现呢？

　　靠粉丝和用户的爱吗？

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