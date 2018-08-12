苹果要求联邦法庭撤销消费者“降速门”集体诉讼
2018年08月12日11:45 TechWeb 收藏本文
【TechWeb】8月12日消息，据国外媒体报道，苹果公司要求联邦法庭法官撤销指控iPhone电池性能欺诈的集体诉讼，并称原告的指控毫无根据。
去年，苹果公司爆出的“降速门”丑闻在全球闹得沸沸扬扬，单在美国地区，苹果就遭遇了61宗消费者诉讼。现在，苹果已经开始处理这些诉讼。
根据圣何塞联邦法院的集体诉讼,去年苹果软件更新造成部分iPhone意外关机，并降低了iPhone SE/6/7的性能,这误导了消费者,让他们认为他们的手机已接近生命周期终点,并迫使他们购买新手机或更换电池。
对此，苹果辩称，之所以对手机性能进行降速是为了防止手机电池老化。不过，苹果的这种说法引发了媒体和行业的质疑。后来，苹果允许消费者通过iOS系统升级撤销降速操作。（小狐狸）
专注苹果新闻报道，每日推送最新苹果资讯。扫描下方二维码关注苹果汇官方微信(或微信中搜：appleinc2012)。
已收藏!
您可通过新浪首页(www.sina.com.cn)顶部 “我的收藏”， 查看所有收藏过的文章。
知道了
收藏成功 查看我的收藏