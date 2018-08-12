整治“黑中介”再出重拳 北京住建委约谈链家等中介

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8月9日，北京市住建委联合多个部门，集中约谈链家、我爱我家、麦田在线、中原地产等多家房源信息发布主要网站。要求从9月1日起，互联网平台均要按要求发布规范的房源信息，随意发布不合规的房源信息，将发现一起，查处一起。

为清理虚假房源信息，北京市住建委要求，各互联网平台需在9月1日前完成整改。整改要求包括各互联网平台均须按要求在网页显著位置公示房地产经纪机构营业执照和经纪从业人员信息卡。对于住房租赁经营企业发布房源信息的，其营业执照经营范围中需含有“住房租赁”。

未来，房地产经纪机构及人员需亮明身份，方可发布房源信息。北京市住建委提示，今后在互联网平台浏览房源信息时，如发现网页没有公示经纪机构营业执照及经纪人员信息卡，或手机扫描信息卡上二维码后显示的经纪机构名称与营业执照不符，发布该房源信息的就很可能是“黑中介”。

实际上，这已不是北京市第一次约谈中介。自2016年北京“930”新政以来，以北京为代表的众多城市拉开了新一轮房地产调控的序幕。

随即，2016年11月，北京市工商局、住建委联合北京房地产中介行业协会，对链家、我爱我家、麦田、中原等10家房地产中介机构进行约谈。北京市工商局要求中介机构加强自查，提高自律意识；住建委对中介机构则提出了五项要求，即规范信息发布、规范交易资金监管、规范制度管理、严格落实中介行业备案制度、规范经纪人管理。

2017年3月23日，时值“326”楼市调控政策前后，北京市住建委再次召集链家、我爱我家、麦田、中原等北京市十大中介机构负责人，进行集体约谈，主旨在于规范中介机构的行为，落实正在实施的楼市调控新政。

2017年4月11日，针对存在虚假宣传词汇的问题房源，北京市住建委、工商局和网信办联合约谈了链家、我爱我家等15家发布房源信息的网站。7月19日，北京市住建委、工商局对违法发布“小产权房”信息的中介机构及部分“小产权房”周边存在违规代理的中介机构进行排查，并再次联合约谈了闲鱼、58同城、赶集网等负责人。

频繁的约谈，实则是住建部等部门于去年11月提出的“加强对地方稳定房地产市场工作的评价考核和约谈问责”机制的体现。更加值得注意的是，房地产中介实际 已成为新一轮房地产调控的重要“调控点”。

2018年3月份，为规范二手房市场，北京市住建委连发3份涉及房地产中介的文件，从存量房出售、承购经纪服务关系，以及房地产经纪机构与房屋买卖当事人权利与义务等方面呢提出了要求。

对于约谈房地产中介对于房地产调控的效果，中原地产首席分析师张大伟在接受界面新闻采访时表示，房地产调控是一项系统工程，即包括“调”和“控”，“调”包括调结构和调需求，“控”则包括控乱象和控房价。

作为房产信息的中间媒介，房地产中介在二手房的交易中往往扮演着较为重要的角色。张大伟认为，北京市对于房地产中介的约谈“的确有效”，主要的表现即过去一年多来北京二手房价格的跌幅居全国第一。

此外，对于一、二线城市而言，成交结构中二手房占比的逐渐上升，导致房地产中介对于房地产市场的影响已超过开发商。据麦田房产数据统计显示，今年7月份北京新房整体网签量为2977套；北京市住建委的数据显示，7月份北京市存量房的成交量为16589套，远高于一手房的成交量。