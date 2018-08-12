零壹空间宣布完成近3亿元B轮融资 累计融资近8亿元

新京报快讯（记者蔡浩爽）8月12日，商业火箭创业公司零壹空间宣布完成近3亿元人民币B轮融资。本轮融资由中金佳泰基金领投，沣途资本跟投，同时招商局创投、前海万得基金、前海梧桐并购基金等老股东继续追加投资，华泰联合证券担任本轮融资的独家财务顾问。至此，零壹空间成立至今已经累计完成四轮融资，融资总额近8亿元。

零壹空间CEO舒畅表示，本轮融资所募资金主要用于公司自主研制的OS-X系列亚轨道火箭及OS-M系列运载火箭产品的相关研制，民营商业航天上下游产业布局与总装、总测智能制造基地建设，人才队伍建设等。

零壹空间成立于2015年8月，专注于低成本小型运载火箭的研制、设计及总装，是一家为商用微小卫星等小型航天器提供专享发射服务的商业火箭公司。今年1月，零壹空间获得前海梧桐并购基金领投的2亿元 A+轮融资。

零壹空间的主力箭型包括OS-X亚轨道火箭和OS-M系列火箭。OS-X亚轨道火箭主要为航空航天高新技术研究提供飞行试验服务，OS-M系列火箭则致力于提供小卫星发射服务。零壹空间的OS-X亚轨道火箭于5月17日成功首飞，即将进行第二次发射；OS-M系列火箭将于今年年底前后首飞。

据介绍，零壹空间今年下半年还将有2次发射计划。在重庆打造的民营商业航天智能制造基地将于今年年底建成投产，预计2020年将实现年产30发以上OS-M系列火箭和20发以上OS-X系列火箭的能力。另外，作为零壹空间全资子公司的深圳零壹空间电子有限公司，致力于空天电子产品创新研发，为构建空天地一体化信息服务网络提供全套电子信息系统解决方案和产品配套服务，目前已成功与航天科工、航天科技、兵器集团等10余家军工企业以及多家商业航天企业建立合作关系。