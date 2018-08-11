直击|OPPO再开深圳超级旗舰店 称三年改造20万线下店

OPPO深圳超级旗舰店

新浪科技讯 8月11日午间消息，OPPO昨日宣布全球第二家超级旗舰店正式落户深圳，并举办开业典礼。OPPO中国区销售负责人严涛在接受新浪科技等媒体采访时表示，OPPO正在重新定位线下渠道的价值，调整线下销售体系。据悉，OPPO的目标是三到五年内将拥有的全国20多万家线下门店改造完毕。

“我们非常高兴迎来OPPO全球第二家超级旗舰店，并通过超级旗舰店展现OPPO对零售的思考和探索。” OPPO助理副总裁、中国大陆市场营销负责人沈义人在开业致辞中表示，“作为OPPO零售终端的核心，超级旗舰店将作为OPPO品牌的外延，帮助我们更好地与用户进行互动和沟通，为顾客提供更优质的体验和服务。”

去年12月，OPPO在上海淮海路开设了首家超级旗舰店。该门店面积500平米，整体分为体验区和销售区。在品类上，除了手机之外，还引入了一些其它品牌的耳机、音箱、机器人等品类。支付上则可以直接实现移动结账。

此次开设的OPPO深圳超级旗舰店坐落于深圳华强北商业街核心地段。与上海超级旗舰店类似，深圳超级旗舰店也与第三方合作引入耳机、无人机、智能音箱等科技周边产品。据介绍，基于上海超级旗舰店的运营经验，OPPO深圳超级旗舰店在设计中进一步强化了店铺的运营服务功能。在深圳超级旗舰店，OPPO可以通过对门店客流数据进行智能综合分析，进而提升店内运营效率；在售后服务方面，OPPO进一步简化了整体流程，并使消费者能够体验到“可视化”的售后服务；此外，深圳超级旗舰店还将开展新品体验、跨界推广和艺术展等活动。

据悉，在深圳旗舰店之后，OPPO还将在今年底在北京开设第三家超级旗舰店。

OPPO中国区销售负责人严涛在接受新浪科技等媒体采访时表示，OPPO开设超级旗舰店的背景是消费者对于购物体验的趋势已经发生了变化。他称，OPPO早年的线下布局更注重怎样让消费者便利的购买产品，而随着大环境的变化，包括消费升级的趋势，消费者对于购物环境、体验和服务等方面的诉求，OPPO的线下门店也需要作出调整以满足消费者的需求。

他介绍，OPPO需要重新定义OPPO的线下渠道价值，调整整个线下销售体系。第一是重新定位OPPO的线下体验店，从此前满足购物的便利性价值到在购物体验以及整体服务上提供更好的价值。而OPPO超级旗舰店未来需要能够代表OPPO的品牌形象；第二是对OPPO所有的线下销售体系进行优化，OPPO目前在全国拥有20多万家线下零售店，而未来会逐步考虑对这些零售店进行适当的优化。“有些售点，除了基本的购买属性之外，不是特别能够提供新环境下用户对于购物体验的诉求，所以我们会对这类售点进行优化，我们倾向于打造更加精品、更大的售点。 ”第三则是在售点优化的同时，OPPO还将对服务体系进行优化。此前的OPPO线下零售店过分强调销售导向，而未来则注重提供服务空间，店员只提供购买咨询，最终的购买决策权交给用户。

对于目前出现的手机行业关店潮，严涛认为，在新的大环境和用户变化的购买诉求之下，这一定是个趋势。而OPPO也将通过超级旗舰店探索出一套新的线下门店模式，最终在不同层级的市场进行推广和复制。新浪科技获悉，OPPO的目标是在三到五年之内将全国的20多万家线下门店改造完毕，改造将深入到包括乡镇市场在内的零售店。

不过与小米推进的小米之家相比，OPPO在品类上主要采取与第三方合作的模式。同时，与强调坪效的小米之家不同，OPPO方面强调超级旗舰店的主要目的不是卖货赚钱，而是升级品牌形象，提升服务。目前也不会以盈亏来对超级旗舰店进行考评。

严涛认为，超级旗舰店目前还在探索之中，因此如果添加了盈亏等限制可能会禁锢思维，而OPPO现在需要打开思维做更多的摸索和尝试。不过他透露，超级旗舰店和旗舰店不会限制只能自营，未来探索出完整的模式后，也会考虑对第三方合作伙伴进行开放。(张俊)