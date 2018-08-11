涉嫌贩毒：科技亿万富翁、博通创始人被赌城警方抓捕

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外媒报道称，因涉嫌贩毒，芯片制造商Broadcom创始人、科技亿万富翁 亨利·T·尼古拉三世，已经被拉斯维加斯警方逮捕。美联社援引警方消息称，尼古拉斯涉嫌贩卖海洛因、可卡因、冰毒和致幻剂。事件起因是，尼古拉斯因为无法进入在拉斯维加斯 Encore 赌场酒店的房间而叫来了保安。保安抵达时，发现他与富国银行财富继承人的前妻 Ashley Fargo 在一起。

奇怪的是，Ashley Fargo 嘴里有一个“半泄气状态的气球”、且陷入了昏迷，万幸后来被医护人员给救回。

《纽约邮报》指出，警方在房间内搜到了笑气（N2O）的罐子，并在手提箱内发现了更多的毒品。对于此事，尼古拉斯律师 David Chesnoff 向美联社表示，他们将在法庭上如实陈述。

据悉，即便警方基于违禁品被发现的位置和数量而指控其走私毒品，但并无证据表明嫌疑人在积极销售毒品。法律分析师 Alex Kazarian 表示：

作为一名亿万富翁，他最大的罪行就是成为了瘾君子，而不是试图通过走私毒品来获取暴利。尼古拉斯可能是一位‘以毒为友’的人，但这已经触犯了法规 —— 无论分发、或者销售，都算贩毒。

【背景资料】尼古拉斯在 1991 年创立了博通（Broadcom）并担任首席执行官（CEO），直到 2003 年。2008 年的时候，尼古拉斯受到了证券欺诈和毒品指控，但后来被驳回。

编译自：BGR