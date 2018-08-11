内存芯片产值今年将破1000亿美元 韩国独占四分之三

这两年DRAM内存、NAND闪存行业的疯狂激荡大家都看在眼里。内存尤其夸张，价格持续飙升。闪存方面倒是基本稳定了，但市场需求持续异常旺盛。两大行业空前火热，从业者自然也是赚得盆满钵满。根据市调机构IC Insight的最新报告，2018年全球前DRAM内存芯片产业总价值预计将达1016亿美元，年增幅高达39％，继续稳居第一，占全年整个IC行业的多达24％。

同时，这也将是历史上第一次，单个领域的IC产业价值突破1000亿美元大关。

NAND闪存行业产值有望达到626亿美元，与内存行业合计428亿美元，占全产业的38％之多。

这样的数字背后，最兴奋的当然是韩国企业，尤其是三星电子，毕竟它是DRAM内存、NAND闪存两大行业的双料老大，占据份额分别有45％、37％之多，SK海力士则分别占28％、10％。

换言之，仅仅是韩国两大巨头，就称霸了几乎四分之三的DRAM内存市场、几乎一半的NAND闪存市场。

标准PC和服务器处理器一直是行业龙头，但这两年完全被内存、闪存碾压，年产值预计只有508亿美元，年增幅仅5％。即便如此，这也是该行业连续两年创造新高了。

之后是计算芯片、无线通信芯片，分别为276、160亿美元左右。