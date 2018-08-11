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在华纳盟友 在美打空头 特斯拉反守为攻

在华纳盟友 在美打空头 特斯拉反守为攻
2018年08月11日 08:22 华夏时报
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　　摘要：据知情人士透露，目前至少有四家银行已开始对特斯拉上海工厂贷款进行评估，部分银行已经与上海市政府和特斯拉签署了保密协议，目前正在进行深入谈判，银行还没有决定贷款和利息的多少。对此，上海市政府信息办公室和特斯拉发言人尚未置评。

华夏时报记者 翟亚男 北京报道

　　华夏时报记者 翟亚男 北京报道

　　筹集资金、招募人才，特斯拉正在为年产50万辆的上海工厂紧张筹备。靠山吃山，靠水吃水，一直对中国市场吃的不是很透的特斯拉CEO马斯克，此次作为外来者也深谙这个道理。

　　根据彭博社报道，中国最大的几家银行正与上海市政府积极商谈，拟为特斯拉将设在上海的工厂提供部分融资支持。与此同时，特斯拉开始在各大招聘网站刊登出上海工厂招聘信息。一方面紧锣密鼓筹备上海工厂建厂事宜，一方面马斯克在美国本土也开启了特斯拉的私有化进程。

　　上海建厂被资本看好

　　据知情人士透露，目前至少有四家银行已开始对特斯拉上海工厂贷款进行评估，部分银行已经与上海市政府和特斯拉签署了保密协议，目前正在进行深入谈判，银行还没有决定贷款和利息的多少。对此，上海市政府信息办公室和特斯拉发言人尚未置评。

　　特斯拉在二季度财报分析会上表示，中国工厂将会在接下来几个季度启动建设，第一辆车有望三年内下线。“对于中国市场而言，我们的计划将基本上是利用中国本地银行提供的一笔贷款，用当地债务为上海的超级工厂。”马斯克称。

　　不过，特斯拉在华融资的做法也引来了业内的质疑。“特斯拉欲在上海建车厂，独资形式却带不来美国的资金投入，反而要从中国的金融机构借贷，而不是从股市圈的。我们关注的问题是，要看它用什么家底做担保或美国谁肯给它担保？若发改委批准建厂，两年后万一特斯拉产品没有市场竞争力而受阻，现金流断流，还贷问题就是最大问题了。”汽车行业分析师钟师表示。尽管如此，特斯拉和国内的新锐造车势力相比，其优势是显而易见的。相比与后者动辄百亿的融资额度来说，投资特斯拉无疑风险系数更低，而高回报也可期待。

　　特斯拉扎根中国的决心已愈加明显。8月5日，特斯拉在其官方微信上首次发布热招职位，包括EPC工程总监、政府事务项目经理、施工经理、土木工程师、电气设计工程师、机械设计师以及法律顾问、高级财务经理、招聘人员等。而近日传出的“特斯拉上海工厂正开出三倍工资挖角上汽技术人员”的消息，第一时间被特斯拉否认。特斯拉内部人士表示，“过去几天，超级工厂在网上发布招聘职位，其中包括工程和建筑相关的职位，但并没有涉及到薪资范畴，也没有录用任何上汽员工。”该人士进一步解释称，“特斯拉向应聘者提供职位时，薪资预期将与其当前的待遇大致相当。特斯拉员工可持有股票，未来以特斯拉股价涨幅为员工股票带来更高薪酬可能性为主导。”

　　不可否认，特斯拉的到来对本地汽车人才的吸引力相当巨大，有从业人员即表示“如果有机会愿意把握”。对于特斯拉上海工厂如此快节奏的推进，汽车行业分析师颜景辉认为，“这并不能确定特斯拉就已经顺利完成拿地、融资等工作。只能看出特斯拉对上海工厂十分重视，各项工作都在准备，很可能是拿地、融资、招工、基建等工作在同步推进。”

　　私有化让做空者哑火

　　北京时间8日凌晨，马斯克通过推特宣布了计划将特斯拉私有化的消息。“我正在考虑将特斯拉以420亿美元的价格私有化。”他说，并补充“资金有保障。”随后，特斯拉官方发布了马斯克致员工的公开信，“这样做的原因在于为特斯拉创造最佳运营环境。”马斯克在信中表示。截至当天交易收盘，特斯拉股票涨幅达11%，收盘价379.57美元/股。

　　在过去的一年中，特斯拉股价最低为244.59美元/股，股价最高为389.61美元/股。以截至目前收盘价计算，特斯拉市值约为644.4亿美元。如果按照马斯克所说的每股420美元的回购价计算，特斯拉的市值约为710亿美元，包含债务在内的企业价值则高达820亿美元，这将使其成为有史以来最大的私有化交易。

　　“特斯拉私有化大概率能成。”香颂资本执行董事沈萌表示，因为在美国任何商业行为都是一桩生意，只要有人提供融资，私有化就可行，而且私有化后可以不受外部干扰，当初迈克尔·戴尔也私有化了戴尔电脑。他认为，当下的时机对特斯拉也有利，因为大量空头集结，看低特斯拉股价，让马斯克可以出一个并不高的价格私有化。成功则降低私有化成本，失败也有力打击了空头。

　　宣布私有化可能是马斯克对空头们最有力的一次回击。根据S3 Analytics提供的数据，由于马斯克宣布私有化后特斯拉的股票大涨，卖空者至少损失了15亿美元，这使得他们今年到目前为止的损失达到30亿美元。或许马斯克也意识到，上述行为只会使特斯拉进一步与资本市场疏远，而将公司彻底私有化或能帮助特斯拉摆脱资本喧嚣带来的损耗，更专注于目标。同时，他表示，面对林立的竞争对手，目前特斯拉每个季度都要披露债务水平、人员调整、高管薪酬、汽车产量和交付量等公司内部信息。私有化后，这方面的隐患也将在一定程度上缓解。

　　特斯拉整体状况并不乐观。8月2日，特斯拉公布了2018财年第二季度财报。财报显示，第二季度亏损从上年同期的4.01亿美元扩大至7.43亿美元，同比亏损扩大两倍。尽管特斯拉汽车亏损严重，手握27亿美元现金的马斯克仍表示公司资金情况没有问题，而他们还将通过提高利润率和削减成本来实现盈利。马斯克表示，预计该公司的现金流到第三季度将会转正。

　　从诞生至今一直被各种舆论所包围，马斯克此刻只想做一个“安静的美男子”。在华上海工厂低调推进，在美褪去上市公司外壳关门做事，历经十年的成长，马斯克也在从一个发明家向一个成熟的企业家蜕变。

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