新浪科技> 业界 > 正文

比特币大跌“钱”途不明 矿机巨头加紧上市忙变现

比特币大跌“钱”途不明 矿机巨头加紧上市忙变现
2018年08月11日 08:17 华夏时报
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　摘要：《华夏时报》记者注意到，比特币大火之下，国内的几大矿机巨头，诸如比特大陆、嘉楠耘智、亿邦国际等，似乎也不愿错过这难得的场面，于近期加快了上市步伐，频繁奔走在投行与律所之间，忙着处理对内与对外的关系。

华夏时报记者 刘思希 北京报道

　　华夏时报记者 刘思希 北京报道

　　今年的港交所很忙，科技企业扎堆上市，以至于有时候港交所的锣都不够用了，只能几家凑在一起图个喜庆。不过，对于前来上市的企业而言，这仅仅是途中的一个小插曲，产生不了丝毫影响，反而平添了几分热闹的气息。

　　《华夏时报》记者注意到，比特币大火之下，国内的几大矿机巨头，诸如比特大陆、嘉楠耘智、亿邦国际等，似乎也不愿错过这难得的场面，于近期加快了上市步伐，频繁奔走在投行与律所之间，忙着处理对内与对外的关系。

　　纷纷为上市做准备

　　有消息显示，8月7日，比特大陆得到了腾讯和软银担保，再次融资10亿美元，公司估值达到150亿美元。此次融资，也早被业界认为是比特大陆在为上市做最后的准备。

　　有投资人称，比特大陆计划于8月30日向香港联交所提交初次上市申请表，并于2018年底完成上市。不过，记者多次向比特大陆求证IPO一事，但是对方却始终缄口不言。

　　资料显示，此前，比特大陆共完成两轮融资：2017年9月，比特大陆获红杉资本、IDG资本等5000万美元A轮投资；今年6月获得红杉中国领投的3亿-4亿美元的B轮投资，估值为120亿美元。

　　事实上，除了比特大陆在全力向上市发起冲击之外，国内另外的两家矿机厂商嘉楠耘智、亿邦国际也早已流露出对资本市场的渴望。

　　2016年，嘉楠耘智欲以30.6亿元的估值“借壳”鲁亿通，但因监管机构怀疑交易估值过高而使得最终的挂牌计划不了了之。2017年，嘉楠耘智转道申请挂牌新三板，但最终也未见下文。2018年5月，嘉楠耘智再向港交所提交IPO申请书，力争成为港股第一家以区块链业务为主业的上市公司。此前有预测，嘉楠耘智2018年净利润可能超过30亿，年均复合增长率接近10倍。

　　而在从新三板摘牌3个月后，亿邦国际便于6月下旬透露了向港交所递交招股书的消息。招股书显示，亿邦国际去年净赚约3.8亿元，其中，区块链业务同比增长1690.3%，成为第一大主营业务。

　　国盛证券分析师丁琼分析，目前比特币矿机行业市场集中度高，市场份额排名靠前的几家占据了绝大多数的市场份额，行业竞争格局属于寡头垄断。不排除未来龙头企业通过上市持续巩固竞争优势，维持市场寡头格局。

　　竞争加剧带来焦虑

　　一直以来，挖矿作为区块链产业链的上游环节，利润丰厚，矿机生产更是一个暴利行业。有投资机构预测，比特大陆上市后，预期估值为300亿美元以上，或将达到350亿美元。而投行人士则认为，嘉楠耘智上市后的估值有望冲击千亿元。即使目前亿邦国际稍显逊色，但市场仍给出近200亿的估值。

　　虽然3家企业拥有绝对的市场优势，但也有圈内人士对记者表示，目前这些矿机商的日子并不好过，“就像坐在了火山口”，很难上下。尤其是面对产品迭代和业务天花板的压力，不得不使出浑身解数。

　　据了解，目前它们正在进行7nm ASIC的竞速赛。记者注意到，先是6月初有消息称，嘉楠耘智在台积电投片的7nm特殊应用芯片（ASIC）将于7月量产，进度比比特大陆还快。后是8月8日有商家在网上发布消息，由富士康代工的比特大陆7nm芯片的蚂蚁S10矿机即将面世，现可以接受预订，算力为蚂蚁S9的2倍多。而处于后者的亿邦国际也在夹缝求生，欲分ASIC市场的一杯羹。

　　某区块链公司创始人指出，现在的矿机芯片竞争已迈入7nm的工艺水平，投资巨大，而上百家新公司加入竞争，整个矿机产业链的毛利率下降，估计很快降到30%以下。所以，矿机巨头们现在寻求上市的一个原因是为了在资金方面未雨绸缪。

　　除此之外，转型发展也成为各大矿机商的突围之战。记者注意到，为实现可持续发展并提升公众形象，矿机商们的转型动作以进军AI芯片为主，但AI芯片市场面临与原有市场巨头的激烈竞争。

　　对数字货币失去信仰

　　截至8月8日18时，比特币报收于6837美元。此外，记者注意到，比特币等加密货币的价格在去年年底大幅上涨，但今年已远没有去年那般风光，其中关注度最高的比特币，价格在5月份就已跌至1万美元附近，6月底更是跌到了6000美元以下，在7月底虽曾有一定的复苏，再次回到了8000美元以上，但近期比特币价格又开始下滑，市场对其未来价格继续下滑的担忧也逐渐增加。

　　在高盛的分析师看来，比特币等加密货币不具备货币的三大传统职能，他们预计加密货币的价格在未来会继续下跌。

　　而据cointelegraph消息，美国证券交易委员会（SEC）延迟了对比特币交易所交易基金（ETF）上市和交易的决定至9月份消息传出后，也引发了加密货币市场暴跌。

　　中信证券认为，虽然矿机商作为上游企业，但随着比特币等加密货币持续大幅波动，同时也会产生一系列连锁反应，首当其冲的就是矿业市场。

　　面对市场的不断考验，也引发了矿机商的信仰之争。有投资者提出，矿机商到底是爱加密货币多一些，还是喜欢法币更深？

　　很显然，答案不言而喻。矿机商作为加密货币的生产者，现在却要靠资本市场进行变现。虽然它们都在鼓吹数字货币很赚钱，但背地里却是用股权市场来完成资本退出。

比特币矿机
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有