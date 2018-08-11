特斯拉 （355.49， 3.04， 0.86%） 能否摆脱现存资金困境 马斯克欲私有化（355.49， 3.04， 0.86%） 能否摆脱现存资金困境

王琳琳、张洪杰

“风动亦幡动”，特斯拉的一举一动，都会成为业内的焦点。

8月8日，特斯拉CEO伊隆·马斯克在Twitter上宣布他正在考虑将特斯拉私有化，随后马斯克给特斯拉所有员工发送《致员工信》并通过公开邮件的方式在其官网发布了私有化计划。据了解，马斯克将以每股420美元、20%的溢价对公司流通股进行回购，实现私有化。

在消息传出之后，特斯拉股价迅速飞涨8.5%至371.07美元，因涨幅过大致使股价在午后被暂停交易近90分钟，最终以10.99%报379.57美元收盘，创下一年来新高。同时，特斯拉股票成交量大幅增长，超过2980万股，是特斯拉日均成交量的三倍。8月9日，美国证券交易委员会（SEC）就特斯拉CEO埃隆·马斯克发推文一事发询问函，调查其关于特斯拉私有化表态是否属实、为何选择在推特上披露，以及是否符合投资人保护规则，同时索取可能支持马斯克私有化计划的文件。

对于特斯拉将私有化，特斯拉（中国）相关负责人在接受《中国经营报》记者采访时引用马斯克《致员工信》中的内容：“当前这一决定还并非是最终决定，私有化是为了帮特斯拉的运营创造最佳的环境。这并不是说特斯拉保持长期私有化是合理的。未来，一旦特斯拉进入更平稳、更可预测的增长阶段，再回归股市可能会更有意义。”

实际上，特斯拉的整体状态并不乐观，财报显示，特斯拉第二季度亏损有所扩大。业内人士分析认为，

马斯克欲私有化特斯拉 能否摆脱现存资金困境

但眼下对于特斯拉而言，最重要的是解决Model 3车型的产能和摆脱困境。

财报喜忧参半

8月2日，特斯拉公布了2018财年第二季度的财报。财报内容显示，特斯拉第二季度实际营收为40.02亿美元，同比增长43%；净亏损为7.43亿美元，同比增长85%；归属普通股股东的净亏损为7.18亿美元，同比增长114%。

其中，来自于汽车业务的营收为33.58亿美元，与去年同期的22.87亿美元相比增长近50%，达到47%。特斯拉方面坦言，Model 3车型的交付对于提振业绩有很明显的作用。从产销量上来看，今年第二季度，特斯拉共生产5.33万辆，累计交付4.08万辆，产销量环比明显增加，其中Model 3车型累计交付1.85万辆，与第一季度的8200辆相比翻了一番。

尽管特斯拉净亏损扩大，马斯克在财报电话会议上表示公司资金情况没有问题，未来将通过提高利润率和削减成本来实现盈利；此外，马斯克有信心地表示，第三季度有望实现可持续盈利状态，预计公司的现金流到第三季度将会转正。尽管马斯克声称特斯拉现金流表现积极，不存在资金问题，但高盛、巴克莱银行、瑞银以及奥本海默基金等华尔街主要投行对特斯拉保持谨慎并观望态度。

高盛认为，特斯拉第二季度的总利润、现金消耗和现金余额表现都要好于预期，这意味着该公司可能已经扭转了之前运营上出现的困难局面；同时将第二季度视为特斯拉作为制造企业开始积极变化的信号，但仍旧认为特斯拉的股价估值过高。

巴克莱银行持减持态度，对价格更高的高性能版本实际市场需求有根本性的担忧，以及特斯拉能否从低价版本中获得更多的利润，并且足以覆盖运营成本。瑞银则认为，特斯拉乐观前景中存在一些风险，并表示考虑到漫长的等待时间，许多预订用户可能会放弃订单，因此持谨慎态度。

“虽然马斯克表示下半年特斯拉将首次实现可持续盈利和正向现金流，但因为一再跳票，业内对此并没有过多信心。特斯拉净亏损现象扩大，这一情况可能会影响到特斯拉在华建厂的进程。”一位汽车行业资深投资人表示，如果加上今年一季度净亏损的7.846亿美元，特斯拉今年半年已亏损15亿美元，特斯拉资金断裂风险仍存。实际上，特斯拉资金问题不仅仅从财报数据显示出来，特斯拉方面也正在和其他供应商商讨如何降低成本，并承诺将今年计划的成本支出从34亿美元削减至不超过30亿美元；另外，6月特斯拉裁员6%，这一举措在业内看来也是想要扭亏为盈。

产能隐忧仍存

现金流不足是业内普遍对于特斯拉的看法。此前，国外曾有专家估算特斯拉每分钟烧掉7430美元，在过去的6个季度中，特斯拉的自由现金流持续为负。Model 3的量产增加虽然提振了特斯拉的业绩，但并没有挽救其烧钱以及净利润下滑亏损的局面。

此外，特斯拉在上海独资建厂，其资金来源也一度成谜。马斯克在特斯拉二季度盈利发布会上公开表示：“我们不会在任何时候进行股权筹资，计划使用‘地方债务’为上海的新工厂提供资金。”在汽车行业知名分析师钟师看来，这一举措就已经说明特斯拉现金流存在问题。此外，他分析道，“特斯拉欲上海独资建厂却没有带来美国的资金，想要从中国市场借贷也算先例。但如何操作还不得而知。”

除了现金流问题之外，Model 3车型的产能荒已经成为业内以及汽车市场关注的重点，也是特斯拉长期面临的困境。今年4月，特斯拉股东曾因产能问题将马斯克告上法庭，指控马斯克等人在Model 3车型产能目标方面误导投资人。

对此，特斯拉正加速解决这一问题，Model 3车型量产能力提升。今年第一季度，Model 3车型共生产9766辆，交付8200辆；第二季度共交付1.85万辆，并且7月初，特斯拉宣布达到了每周5000辆Model 3车型的生产目标。特斯拉方面还表示，到8月晚些时候，Model 3的周产量将进一步达到6000辆，之后继续提升产能，以尽快达到周产万辆。其中整个第三季度，预计Model 3的累计产量将达5.5万辆。目前，特斯拉仍有几十万尚未交付的订单，产能压力仍存。

值得注意的是，尽管特斯拉对这一问题的解决已经初见成效，但业内有观点认为，特斯拉上海工厂初定25万辆的年产能规划仍为激进。之所以会有这样的观点，是因为截至今年第一季度，特斯拉总共累计交付30万辆，仅多于上海工厂年产能目标5万辆。

对于特斯拉而言，更为重要的问题是何时能够盈利。虽然马斯克曾表示盈利并不是驱动特斯拉的目标，但是在近期发展中，特斯拉的战略和规划的最终目的是为了缓解资金压力，实现利润增长。马斯克坦言，Model3车型在二季度依旧实现了正毛利，是在产能攀升过程中取得的重大成就。

“实际上，上海工厂的发展情况与特斯拉的盈利前景存有一定的关系，如果上海工厂能够顺利按时投产并达到规模化生产，会提高量产水平以及降低成本，或将为特斯拉带来明显且稳定的利润增长。”全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树表示。

私有化暗藏玄机

因困境仍存，针对于当下特斯拉的发展，马斯克决定将特斯拉私有化。对此，他在邮件中公开解释道，“作为上市公司，我们必须关注季度收益，这迫使特斯拉必须为每个季度做出纵使对季度性有利，但可能对长期发展并无必要的决定。最后，作为股市历史上被做空最严重的股票，上市意味着让大量投机者有了攻击公司的动机。”

根据马斯克公布的420美元/股的价格，特斯拉的市值可达710亿美元左右。如果此交易完成，这将会成为史上最大规模的杠杆收购。为何马斯克要用这样一笔巨资将特斯拉私有化呢？

从当前特斯拉发展来看，马斯克之所以要将特斯拉私有化大抵有三个原因。一是实现与长期股东利益一致，让所有股东都有选择权，无论股东是继续持股还是股票被回购，他们都将获得更好的收益。此外，私有公司所有者可以拥有对每项运营决策的控制权，而不会违反股东的季度预期。

二是业内对于马斯克此举持有怀疑态度，认为其目的在于推动股票价格。此番观点还需进一步验证。不过在特斯拉私有化消息传出后，特斯拉的股价飞涨。三是如同马斯克所言，作为上市公司的特斯拉需要每个季度都公开披露信息，这或将方便竞争对手更进一步了解特斯拉；但如若特斯拉实现私有化，就不必每个季度公开披露任何信息，或将有利于其在市场上的竞争。

“私有化可以免除特斯拉在现金流、利润等方面所带来的诸多短期麻烦和烦恼，创造了一个最佳的运营环境。”崔东树如是说道。此外还有一种观点认为，特斯拉私有化可能是马斯克为彻底缓解经营压力的最后一搏，也是为了脱离投资人的摆布，对抗整个华尔街。

但特斯拉真的能实现私有化吗？眼下问题有二，一是马斯克私有化的资金来源在哪，二是股东是否会同意？对此，马斯克表示资金已经准备妥当。那他是否会成功说服股东？根据相关规定，上市公司要实现私有化，必须要有超过多数流通股股东投票赞同。但如果股东认为特斯拉渡过危险期或将实现良性发展，就很可能不会通过马斯克的私有化计划。不过眼下还不能断言。

特斯拉此番的私有化很有可能是无奈之举，但私有化也未必不利于特斯拉的发展，在业内普遍看来，私有化或将解决特斯拉的现金短缺问题，从而可以拥有更多的资金投入海外建厂和生产研发层面。