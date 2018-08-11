中通百世业绩两重天 包裹大战快递格局尚未“固化”

■本报记者 王潇雨

黄兴利 北京报道

作为阿里巴巴集团旗下“菜鸟网络”最核心的两家物流服务商，同时也是中资民营物流企业中唯二两家选择在美股上市的企业，中通快递与百世集团在最新发布的财报中均显示出强劲的增长势头，特别是包裹数量的增长大大超出行业平均增速。

但与中通快递单季度包裹运量超过20亿相比，菜鸟“嫡子”百世物流仍然面临盈利的压力，对于竞争日趋激烈，座次日渐分明的快递业而言显然并非一个积极的信号。

包裹大战

中通快递8月9日发布的今年第二季度财报显示，其投递的包裹总量达到21.16亿件，较去年同期14.93 亿件增长41.7%。这一数据也比行业平均包裹量增速高出16.7 个百分点。

在全行业都处在快速增长的趋势下，中通快递仍能保持如此大的优势，这也使其在快递市场的份额从去年同期的15.4%进一步提升至17.4%，巩固了国内快递业务的领先优势。

公司营业收入同比增长41.3%至41.98 亿元。主营业务快递服务收入增长29.1%。2017 年第四季度并购的货代业务完成了3.02 亿元的收入。

“二季度的良好业绩来自于我们核心竞争力的发挥以及对于整体战略的坚守和有效单量策略的执行。”在中通快递董事长赖梅松看来，在快递行业持续增长的大环境下，中通的目标是实现每年高出行业增长10 个百分点的增速，在完成既定利润和提升服务品质的基础上持续扩大市场份额。

赖梅松表示，“在二季度，针对淡季市场里出现的价格波动，我们有的放矢地采取了合理的定价政策举措，固守存量及其利润、适度让利激发有效增量，从而实现了有利润的高速增长。”

对于中通快递而言，尽管在市场占有率上保持了许久的领先优势，但一直以来在与另一个主要对手顺丰控股比较时，单票收入和利润却并没有像市场占有率那样保持领先，这其中虽然有中美两国资本市场会计准则计算方法的问题，但更多则体现在高端产品的市场占有率、成本以及经营模式的区别上。

但经过市场的洗礼，以及对经营模式和基础设施的改造，同时借助阿里巴巴集团打造菜鸟物流平台在技术上的投入，中通快递的盈利能力也开始显著提升。

财报显示，中通快递第二季度净利润达14.92 亿，较去年同期增长108.1%。调整后净利润为10.96亿元，显著高于去年同期的7.3亿元，同比增长50.0%。

这样的增长一方面得益于整体业务的增长，另一方面则显示出一直困扰中国快递企业的成本问题似乎已经可以通过技术等手段开始有效被化解。

对中通快递而言，虽然二季度营业成本仍达到27.41亿元，同比增长了48.3%，但单票运输成本从去年同期的0.71 元下降至0.60 元，单票分拨成本由去年同期的0.35 元下降至0.33 元。

中通快递方面表示，这主要得益于分拨中心自动化程度的提高，不仅为高峰操作提供保障和准备，还在二季度里部分抵消了持续上涨的人工成本。

由此可见民营快递企业在从资本市场获得充足的资金之后纷纷投入巨资在基础设施和技术环节的效果开始显现。

年报数据显示，截至2018 年6 月30 日，中通在全国有64 条自动分拣设备已安装投产，去年同期为22 条。这使得中通二季度分拨中心的平均人工数仅增长了16.7%，显著低于41.7%的包裹量增速。

百世的机会

作为一直与快递第一集团在全方位有着明显差距的百世物流，从诞生之日就得到阿里巴巴集团“加持”，并且成为阿里巴巴在智慧物流网这个大愿景下关键的实体，这也使得百世物流短短几年里迅速翻身。

公开数据显示，百世物流在2017年完成37.7亿件快递业务量，同比增长速度达到74%，超过了所有其他快递企业的增幅。

这一增长趋势仍在延续，根据百世集团8月8日发布的财报显示，其第二季度营收为人民币67.323亿元，比去年同期的48.560亿元人民币增长38.6%。

其中快递业务的增长仍然是主要驱动力，快递服务营收为人民币41.772亿元，同比增长达35.8%。快递包裹量超过12.8亿件，同比提升39.6%，高于全国快递服务企业业务量25%的同比增速。

从市场份额变化来看，百世物流从去年同期的9.4%提升至10.5%，百世快运本季度收入同比增长31.6%至10.3亿元，业务量超过136.6万吨，同比提升24.7%，末端服务网点由去年同期的6000多个增至1.1万多个。

由此可见快递企业在资本市场募得充足资金并投向基础设施之后对整体业绩的提升作用仍较为明显，格局仍未完全“固化”。

其他包括供应链管理服务和百世店加服务收入同比也分别实现了32.7%和34.5%的增幅，百世云仓数量从去年同期的305个上升到348个。

而包括百世国际、百世金融、百世优货等在内的其他业务在本季度收入同比增长708.8%。其中，百世集团加大国际化布局力度，除了在美国新添一个海外仓，还在马来西亚、中国香港和意大利通过合作方提供跨境物流和供应链服务。截至6月底，百世国际已在美国、德国、澳大利亚、泰国共计13个国家和地区开展业务。另外，百世国际的空运包裹专线也已经开通了美国和东南亚专线。

但一个关键问题在于，百世集团仍然未能实现盈利。财报显示，百世集团第二季度净亏损为人民币9370万元，尽管按照非美国通用会计准则计算之后净亏损则大幅缩窄72.3%，但在目前快递上市公司里，成立于2007年的百世集团虽然得到阿里巴巴集团的全方位支持，但仍然是综合竞争实力较弱的一家。

“百世物流目前最大的问题在于对阿里巴巴的高度依附，虽然目前电商和新零售仍然能够带来比较高的成长性，但在快递业本身增速放缓，利润变薄的情况下，各家都在开拓新的业务领域，百世物流的身世决定了他们只能高度依附于阿里巴巴的业务，”一位不愿透露姓名的物流业资深观察人士在接受《华夏时报》记者采访时表示，“百世物流虽然承载了阿里巴巴在物流业未来的愿景，但其目前的体量也无法真正成为主导，这也是阿里巴巴和菜鸟又投资中通等其他企业的原因之一。”

从目前业务结构来看，百世集团仍然在坚持按照其最初设定的提供仓干配一体化供应链服务模式而布局，这也和阿里巴巴在物流业上一直以来根据交易和物流信息搭建“天网”，同时由分布在全国的物流区域搭建仓储中心组成“地网”相配合，从而建立一个能够支撑日均3000亿规模零售网络的智慧化骨干物流网的布局构想一直保持着战略上的一致性。

“对百世物流而言，规模和业绩并不是现阶段的关键，而是目前这样业务结构与阿里巴巴在建设物流平台构想上的高相容性，”前述资深物流业观察人士表示，“只有一条路可以走的优势是可以更专注地去实现自己的构想，但问题是如果这条路走不通，可能就没路可走了。”