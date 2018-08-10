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苹果8月16日派发股息 伯克希尔能分到近1.8亿美元

苹果8月16日派发股息 伯克希尔能分到近1.8亿美元
2018年08月10日 21:27 TechWeb
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　　8月10日消息，据国外媒体报道，苹果公司将在8月16日派发股息，股神巴菲特领导的伯克希尔·哈撒韦公司，则能分到其中的近1.8亿美元。

苹果8月16日派发股息 伯克希尔能分到近1.8亿美元苹果8月16日派发股息 伯克希尔能分到近1.8亿美元

　　苹果8月16日派发股息的消息源自其财报，财报中董事会宣布将向普通股股东派发每股0.73美元的股息，8月13日收盘时持有苹果普通股的股东都将获得股息，具体的派息日则是8月16日。

　　苹果此次派发股息，巴菲特所领导的伯克希尔·哈撒韦公司将收益颇丰。

　　伯克希尔·哈撒韦公司公布的监管文件显示，在一季度增持267万股之后，其在截止今年6月30日持有2.465亿股的苹果公司股票，约占苹果流通股的5.1%。

　　虽然目前还没有消息显示伯克希尔·哈撒韦公司是否有出售苹果股票，但从6月30日到苹果公布的派息日这一段时间里，其不太可能出售苹果公司股票，巴菲特曾经说过他们买入苹果股票是为了持有它，他想100%的拥有。

　　按每股0.73美元、持股2.465亿股计算，伯克希尔·哈撒韦公司在8月16日将分到苹果1.799亿美元的股息。当然，如果伯克希尔·哈撒韦公司从7月开始到8月13日的这一段时间里，再度增持苹果公司股票，其分到的股息就会更多。(辣椒客)

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