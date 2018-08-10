直击|FF起诉前CFO案获进展 法院再驳被告不合理诉求

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新浪科技讯 8月10日消息，今日有媒体报道称，美国加州联邦法院驳回了EVelozcity欲将其与Faraday Future（FF）的商业机密案从联邦法院移到仲裁庭的诉求，并指令EVelozcity必须在15天内回复FF的第一修正起诉状。

另有接近FF人士向新浪科技证实了此事。

2018年1月，FF提起了针对Evelozcity及其创始人Stefan Krause的诉讼，后者曾任FF的高管并在去年11月离职。

诉状称，Krause还带走了FF前首席技术官Ulrich Kranz，两人曾经是宝马的同事。诉状显示，Krause于2017年11月初创立了Evelozcity，而几乎就在同一时期，他和Kranz暗中说服多名FF员工（其中多为高级别员工）加入该公司，不少人在FF事后调查中被发现窃取大量商业机密后离职并加入Evelozcity。

据悉，FF在联邦法院对EVelozcity提起的这一诉讼，将与其在仲裁庭对11位从FF离职并加入EVelozcity的前员工的仲裁申请同步推进，且将很快进入证据听证，预计将于2019年2月下旬举行。仲裁申请要求仲裁庭裁定前述被申请人窃取商业秘密，违反合同，敲诈勒索，共谋以及教唆员工使用并窃取FF花费数年及大量资源研发出的专有技术用以创办与其竞争的电动车公司。(周峰)