恒大法拉第未来中国公司落户广州：注册资本20亿美元

原标题：恒大法拉第未来中国公司落户广州南沙：注册资本20亿美元

澎湃新闻记者 陈宇曦

许家印入股贾跃亭投资的电动汽车制造商法拉第未来（Faraday Future，简称FF）后，恒大法拉第未来中国公司宣告成立。

8月10日，澎湃新闻记者查询国家企业信用信息公示系统发现，恒大法拉第未来智能汽车（中国）有限公司于8月7日成立，登记机关为广州市南沙区市场和质量监督管理局。

恒大法拉第未来（中国）公司注册资本为20亿美元，登记地址为广州市南沙区海滨路171号9楼，其股东为恒大法拉第未来控股（香港）有限公司。执行董事兼总经理为恒大集团副总裁彭建军，监事为刘浩。

工商资料显示，恒大法拉第未来智能汽车（中国）有限公司的经营范围包括仪器仪表批发，计算机零售，化工产品批发（危险化学品除外），软件零售，电子产品零售，通用机械设备零售，计算机技术开发、技术服务，汽车零售，车辆工程的技术研究、开发，机械技术转让服务，汽车租赁，货物进出口，汽车零配件零售、批发等。

香港公司注册处资料显示，恒大法拉第未来控股（香港）有限公司英文名称为Evergrande FF Holding （Hong Kong） Limited。

8月2日发布的外商投资企业名称核准公告显示，恒大法拉第未来智能汽车（中国）有限公司获得名称预先核准。

有报道称，恒大法拉第未来智能汽车公司将于本月内进行揭牌。

恒大法拉第未来智能汽车（中国）有限公司成立

恒大法拉第未来控股（香港）有限公司

此次设立恒大法拉第未来中国公司的，是恒大法拉第未来控股（香港）有限公司，该公司最早的名称是法法汽车生态（香港）有限公司，2018年1月更名为Smart Mobility（Hong Kong）Holdings Limited。贾跃亭实际控制的乐视控股曾经介绍， Smart Mobility为法拉第未来关联公司，法拉第未来按照国际法律规范和公司治理架构进行运作。

2018年7月30日，Smart Mobility再度更名为恒大法拉第未来控股（香港）有限公司。

今年2月，恒大法拉第未来控股（香港）有限公司[时称Smart Mobility]在广州设立睿驰智能汽车（广州）有限公司，睿驰汽车在4月8日于广州南沙以3.64亿元的价格拍下了一处造车用地。公司4周年全员信显示，该公司将全面登陆中国，其中国总部将在广州落地，广州工厂很快就会如期开工。

恒大法拉第未来中国公司设立的背景之一，是恒大系资金对法拉第未来的深入介入。

6月25日，恒大集团宣布成为法拉第未来的投资方，而法拉第未来宣布获得20亿美元融资。6月25日，恒大集团旗下在香港上市的恒大健康（00708.HK）公告称，公司以67.46亿港元收购香港时颖公司100%股份，间接获得Smart King公司45%的股权，成为公司第一大股东。

而Smart King为时颖公司与Faraday Future原股东成立的合资公司，Smart King全资持有“FF美国”和“FF香港”。

目前恒大集团总裁夏海钧已经成为了法拉第未来的董事长。

美国当地时间7月13日，恒大集团董事局主席许家印一行来到位于美国洛杉矶的Faraday Future（FF）总部进行了视察，夏海钧、恒大集团副总裁彭建军、法拉第未来创始人兼全球CEO贾跃亭等高管陪同。

法拉第未来发布的消息称，许家印对于该公司的产品和技术给予了高度肯定。

澎湃新闻发现，在恒大投资法拉第未来后，该公司在国内创办的公司，均纷纷更名恒大法拉第未来。

法拉第未来公司在广州成立的睿驰智能汽车（广州）有限公司，在7月24日率先更名为恒大法拉第未来智能汽车（广东）有限公司。

睿驰汽车投资设立的几家公司中，睿驰汽车科技（广州）有限公司也在近日更名为了恒大法拉第未来汽车科技（广东）有限公司。

值得一提的是，恒大法拉第未来（广东）公司和恒大法拉第未来（中国）公司的经营范围略有差异，恒大法拉第未来（广东）公司的经营范围包括新能源车整车制造。