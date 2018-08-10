特斯拉或面临史上最大杠杆收购 马斯克资金来源成迷

新浪财经讯 8月10日消息，继本周二马斯克关于私有化的推文之后，特斯拉的股价上涨约8%，在周二停牌一小时后狂飙超过10%。此消息也引起美国证监会的注意，特斯拉董事会决定评估马斯克私有化计划。马斯克的私有化构想究竟是真的已经和某个资金方谈妥，还是只是“钢铁侠”的又一次“个性展示”更加耐人寻味。

马斯克力捧私有化 称是最好途径

本周二，特斯拉汽车公司首席执行官埃隆·马斯克在社交媒体推特上表示希望能够以每股420美元，总市场价值720亿美元价格将特斯拉公司私有化，使得能够买断特斯拉的股票来摆脱运营一家上市公司的压力。这一消息使得华尔街炸开锅同样也引起美国证监会的关注。而特斯拉的股票也在周二停牌一小时后狂飙超过10%。

据外媒消息，美国证监会在此消息一出即向马斯克发出询问函，调查他的私有化表态是否属实并且询问为何选择在推特上披露，以及是否符合投资者保护规则。对此，美国证监会前主席Harvey Pitt也指出，如果马斯克发表的言论只是为了让股价变动，可能会有操纵股价或证券欺诈的嫌疑。

马斯克想要私有化这一消息并不像是心血来潮，在2017年4月，特斯拉首席执行官埃隆·马斯克就曾和软银集团董事长孙正义就投资特斯拉公司进行了谈判，其中包括特斯拉私有化的议题。不过由于两人产生分歧，以及软银集团认为特斯拉估值过高，没有投资兴趣，此事并没有实质性结果。

2017年11月，马斯克也说过“实际上，我们成为一家上市公司的效率会降低。”这同样也表示他希望将电动汽车制造商私有化。而且在本周三的董事会上他也宣告了自己的私有化意象，这也就确定了他周二发布的消息并非别有用心。

当马斯克在推特上表示会考虑私有化之后，他又在公司博客上发表了一封致公司员工的信。在信中，他解释说，私有化将是特斯拉向前发展最好的途径，可以帮特斯拉创造最佳的运营环境，并认为“这将是正确的选择”。马斯克强调，“这并不是说特斯拉保持长期私有化是合理的。未来一旦特斯拉进入更平稳、更可预测的增长阶段，再回归股市可能会更有意义。”

据报道，特斯拉董事会计划下周会与一些金融顾问开会，正式确定一个流程，以开始研究马斯克的私有化提议，可能成立一个特别委员会，成员是几位评估收购细节的独立董事。

在传出美国证监会审查特斯拉的消息后，特斯拉股价一度跌破345.80美元，跌幅超过6.6%，回到了马斯克表态考虑私有化之前的股价水平。不过当特斯拉董事会准备研究马斯克私有化的提议消息传出后，周四当天特斯拉股价盘后止跌回涨，一度涨超3%。

董事会拟讨论私有化提议 马斯克将回避

寰盈证券首席策略官赵璞接受新浪财经采访时表示，最值得关注的是马斯克提出以420美元/股的价格，即总对价720亿美元将特斯拉私有化，并表示“资金已经敲定”。马斯克这么做究竟是真的已经和某个资金方谈妥，还是只是“钢铁侠”的又一次“个性展示”。赵璞认为，“如果是后一种则无需讨论，前一种的话，纵观全球有能力又有意愿将特斯拉私有化的买家，实际上屈指可数。尽管华尔街不乏拿得出六七百亿美元的机构，但他们大可以去交易所举牌。而且这不同于迪士尼并购康卡斯特这种产业并购，因此特斯拉私有化背后的意味更加耐人寻味。”

就股份而言，马斯克本人已拥有特斯拉约20%的股份。如今他需要筹集超过500亿美元来收购其他股东，加上约100亿美元的债务，这笔交易将代表历史上最大的杠杆收购，超过了2007年对德克萨斯州能源巨头TXU 450亿美元的收购。

至于私有化原因，业界猜测，马斯克首先是想保护竞争信息。现在，特斯拉每季度都披露债务水平，人事变动，高管薪酬，生产和交付的汽车数量以及公司面临的各种诉讼和对风险和竞争对手的看法。这就为竞争对手带去了优势信息，如果作为一家私营企业则不必披露这些信息。其次，正如马斯克在其信中提到的那样，私营公司的所有者可以保持对每项运营决策的控制，而不会违反股东的季度预期。这就保持了与长期股东的利益一致性。

但美国著名分析师Gene Munster认为，特斯拉有可能撤销以每股420美元的价格私有化特斯拉的计划。因为马斯克没有解释从何处筹得用于收购其他股东股份的500亿美元，而多家华尔街银行也没有承诺为特斯拉的杠杆收购提供资金。他提到：“激励股票持有者放弃他们特斯拉的股票可能很难。”在他看来，因为很多公共投资者不能投资私有企业，所以他们不愿意特斯拉私有化，这样会使得他们持有的股票被迫出售，这也是大多数人都不愿意做的事情。（新浪财经 张蕾 实习生 李江彤）