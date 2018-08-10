新浪科技> 业界 > 正文

宏碁宣布召回部分笔记本电脑锂离子电池 涉及25620台

宏碁宣布召回部分笔记本电脑锂离子电池 涉及25620台
2018年08月10日 15:14 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信
中国市场监管微博截图中国市场监管微博截图

　　新浪科技讯 8月10日下午消息，日前，宏碁电脑（上海）有限公司向国家市场监督管理总局备案了召回计划。自2018年9月10日起，召回2013年2月至2014年1月期间生产的部分笔记本电脑锂离子电池。本次召回涉及多个型号笔记本电脑的锂离子电池，中国大陆地区受影响数量为25620台。

　　根据中国市场监管微博信息显示，本次召回范围内的锂离子电池可能发生内部短路，在极端情况下，可能会出现热失控现象，存在过热起火安全隐患。

　　对于召回范围内的锂离子电池，宏碁电脑（上海）有限公司将免费为客户更换一个符合要求的锂离子电池，以消除安全隐患。

　　此前，宏碁电脑（上海）有限公司曾在2015年公布了两次召回计划。2015年4月30日，宏碁因产品存起火风险，在全球范围内召回2010年9月至2012年6月期间生产的部分为acer和eMachines品牌笔记本电脑配备的交流电源线，中国大陆地区受影响的交流电源线的数量为334006条。

　　随后的同年10月10日，宏碁电在全球范围内大规模召回在2010年9月至2012年6月期间生产的Linetek LS-15笔记本电源线。其中中国大陆地区受影响的交流电源线的数量为16787条。

　　以下为受影响产品型号：

　　附件一：Acer笔记本型号

　　Aspire E1-431、Aspire E1-451G、Aspire E1-471G、Aspire E1-571G、Aspire E1-731、Aspire E1-731G、Aspire E1-771G、Aspire E1-772G、Aspire EC-471G、Aspire V3-471G、Aspire V3-571G、Aspire V3-771G、Aspire V3-772G、Travel Mate P243-M、Travel Mate P243-MG、Travel Mate P253-E、Travel Mate P253-MG、Travel Mate P273-M、Travel Mate P273-MG。

　　附件二：Gateway笔记本型号

　　NV76R

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有