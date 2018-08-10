宏碁宣布召回部分笔记本电脑锂离子电池 涉及25620台

微博 截图 中国市场监管截图

新浪科技讯 8月10日下午消息，日前，宏碁电脑（上海）有限公司向国家市场监督管理总局备案了召回计划。自2018年9月10日起，召回2013年2月至2014年1月期间生产的部分笔记本电脑锂离子电池。本次召回涉及多个型号笔记本电脑的锂离子电池，中国大陆地区受影响数量为25620台。

根据中国市场监管微博信息显示，本次召回范围内的锂离子电池可能发生内部短路，在极端情况下，可能会出现热失控现象，存在过热起火安全隐患。

对于召回范围内的锂离子电池，宏碁电脑（上海）有限公司将免费为客户更换一个符合要求的锂离子电池，以消除安全隐患。

此前，宏碁电脑（上海）有限公司曾在2015年公布了两次召回计划。2015年4月30日，宏碁因产品存起火风险，在全球范围内召回2010年9月至2012年6月期间生产的部分为acer和eMachines品牌笔记本电脑配备的交流电源线，中国大陆地区受影响的交流电源线的数量为334006条。

随后的同年10月10日，宏碁电在全球范围内大规模召回在2010年9月至2012年6月期间生产的Linetek LS-15笔记本电源线。其中中国大陆地区受影响的交流电源线的数量为16787条。

以下为受影响产品型号：

附件一：Acer笔记本型号

Aspire E1-431、Aspire E1-451G、Aspire E1-471G、Aspire E1-571G、Aspire E1-731、Aspire E1-731G、Aspire E1-771G、Aspire E1-772G、Aspire EC-471G、Aspire V3-471G、Aspire V3-571G、Aspire V3-771G、Aspire V3-772G、Travel Mate P243-M、Travel Mate P243-MG、Travel Mate P253-E、Travel Mate P253-MG、Travel Mate P273-M、Travel Mate P273-MG。

附件二：Gateway笔记本型号

NV76R