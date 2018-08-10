下架2万余博彩应用后 苹果商店要对数字钱包下手了？

来源：Odaily星球日报

作者：芦荟

目前nano钱包、比特派钱包、HyperPay已无法在美国地区AppStore搜索下载。

8月9日，苹果商店在这一天下架2万余应用，其中大部分为棋牌、竞猜、彩票类平台。而无独有偶的是，据今日小葱App消息，目前nano钱包、比特派钱包、HyperPay也已无法在美国地区App Store搜索下载。

根据AppStore在9日早间发布的新开发者规则，App Store对数字货币类应用与博彩类应用发布了数条限制规则。新规则称，数字货币类应用应有确实可用的交易所、钱包、加密技术，商店不限制其发展，但部分应用内的分享、推广功能可能不能正常使用。

对于博彩类应用，规则明确提出，抽奖活动和竞赛必须由应用程序的开发者赞助，开发者必须明确表示Apple不是赞助商或以任何方式参与活动。此外，博彩类应用不得使用法定货币交易，在允许使用法定货币的国家和地区，应用必须对使用位置做出地理限制，不允许使用非法赌博辅助工具等影响几率。

苹果商店对于数字货币相关app管控愈加严厉不无原因。2017年末以来，随着数字货币相关应用程序（包括交易类App与挖矿类App在内）数量的激增，初期的草莽发展带来的安全隐患也水涨船高。据网络安全公司RiskIQ 研究，在苹果App Store，Google Play等20家应用商店中，有661种被网络安全厂商列入黑名单的数字货币应用。而对于用户来说，这些不安全的交易挖矿等app一方面威胁到用户数字资产安全，另一方面也使得电池电量迅速耗尽，从而导致设备寿命缩短。

另外，2017年末，加密货币存储服务商之一MyEtherWallet.com一纸澄清苹果商店同名应用是山寨的声明，也使得苹果商店的审核管理饱受诟病。

对此，从2018年初起，苹果商店开始陆续增加和修改关于数字货币相关应用程序的规则。

今年3月中旬，Mac版应用程序 Calendar2 被曝内置了挖矿脚本后被苹果公司下架。此后，苹果公司更新了应用店的审查指南，明确禁止了应用程序在后台任务中隐藏挖矿（或其他）特性。

今年6月份，苹果新增名为“加密货币”的章节 3.1.5（b）中，明确规定：

钱包：应用程序可以支持虚拟货币存储，但前提是它们必须是由注册为组织的开发人员提供的；

采矿：除非处理过程脱离设备（例如基于云端的挖矿），否则应用程序不能进行加密货币挖矿活动；

交易：应用程序可在经批准的交易所中进行加密货币的交易或转让，前提是由交易所本身提供支持；

ICO：为ICO加密货币期货交易以及其他加密货币证券或准证券交易提供便利的应用程序，必须来自老牌银行、证券公司、期货交易委员会（“FCM”）或其他经批准的金融机构，并必须遵守所有适用法律；

加密货币应用程序不得为完成任务提供货币（如下载其他应用程序、鼓励其他用户下载、发布到社交网络等）提供货币。

紧随苹果其后的是Google play，今年7月，谷歌更新Play Store策略，其中明确禁止使用加密挖矿应用程序，但允许远程管理加密货币挖掘的应用程序。

这是一个积极的信号。开发规则的逐渐完善、数字货币App上线门槛的提高，在现在来看，至少是利于为用户排雷、减少数字货币伪应用的危害的一把阔斧。