华尔街日报：特斯拉私有化让SpaceX上市遥遥无期

新浪科技讯北京时间8月10日下午消息，特斯拉私有化一事让大众对于首席执行官埃隆·马斯克的另一个大项目SpaceX的未来打上了问号。

尽管这家火箭制造商从未想过要上市，但是马斯克对于公开市场的厌恶已经是显而易见的了：周二，马斯克告知特斯拉的员工，鉴于季度营收周期的不稳定性以及公司一直以来都是投资者打赌的对象，他决定将特斯拉私有化。

在马斯克宣布这项计划之后，华尔街日报表示此举将让SpaceX的上市变得更加遥遥无期。报道中据知情人士透露，一些长期计划都已经搁置，因为马斯克在公开市场上为特斯拉花费的时间影响了他对于SpaceX进行首次公开募股的看法。

SpaceX的主席兼首席运营官Gwynne Shotwell在五月表示，“除非我们能够经常性得飞到火星，否则公司不会上市。”

“不管怎样，这个都是最低期限。”她说道。

知情人士表示SpaceX的想法依旧没有发生变化。即便没有十年，至少SpaceX上市的计划也会因此推迟几年时间。在马斯克给特斯拉员工的信中，他称SpaceX“在进入公开市场”之前，需要进入一个“发展缓慢但却可以预测”的阶段。

SpaceX的计划是要在2022年之前完成前往火星的第一次货物飞行，在2024年实现载人飞行。马斯克殖民火星计划的关键就是前往火星并返回地球的飞行必须是持续且安全的。在最近发射的火箭中，Falcon 9 Block 5的设计就像是一个商用飞机。

“SpaceX的最终目标就是让人类移居到火星上。这一个目标影响了公司所采取的每一步行动。”ARK Invest分析师Sam Korus说道，“考虑到这一目标的长远性以及风险，马斯克认为在实现移居火星生存的目标之前，公司都应当保持私有化。”

Shotwell在五月份表示，尽管“多年来公司财务境况比较困难”，但是SpaceX是盈利的。每一次火箭发射都需要耗费数百万美元的资金，因此失败的风险让这项业务的不确定性变得极高。

今年，SpaceX一直在陆续取得成功。公司将增加每年发射的火箭次数，2018年很有可能会在其他国家发射更多火箭。

SpaceX已经成为全球估值最高的私有公司之一，估值大约为280亿美元。Shotwell表示SpaceX一直是在“一点一点”稳定筹集私募资金，公司只有在需要资金的时候才会募集资金。

“我们对于公司的投资者人选非常在意。他们需要认同我们的愿景——长期愿景。”Shotwell说道，“我们希望投资者对于我们努力要做的事情保持耐心与期待。”

这家火箭公司成为全球最受欢迎的私有企业之一，这是因为“各式各样的投资者...都想要投资SpaceX。”私有市场分析集团Equidate的Robert Hilmer在4月CNBC的采访中说道。去年，Morgan Stanley的报告表示SpaceX希望“获得公开市场上的资金”是合理的猜测，并且补充表示“如果SpaceX决定进行首次公开募股，那么公共投资者会开始更多关注太空行业”。

Shotwell在五月强调SpaceX公司内鲜少讨论过上市的问题，表示公司“目前并未过多探究过上市事宜”。

“我们会继续前进，专注于我们要做的事情，努力实现埃隆为我们设置的愿景。”她说道。(晴天)