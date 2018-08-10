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今年全球DRAM销售有望破千亿美元 逾70%来自韩国

今年全球DRAM销售有望破千亿美元 逾70%来自韩国
2018年08月10日 13:54 新浪科技综合
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　　原标题：今年全球DRAM销售有望突破千亿美元 逾70%来自韩国

　　新浪美股讯 北京时间10日消息，据韩联社报道，美国市场调研公司IC Insights近日发布的一份报告显示，2018年全球动态随机存取存储器（DRAM）销售总额有望突破1000亿美元大关，达到1016亿美元，较2017年增长39%。

　　这一数据高于IC Insights今年3月预测的996亿美元。如果这一预测变为现实，在半导体元件中，DRAM的全年销售额将最先突破1000亿美元大关。

　　报告称，今年全球半导体销售总额将达4280亿美元，其中DRAM所占比重将达24%，若加上NAND闪存的市场份额，两大存储器在半导体市场上占比将高达38%。

　　目前韩国在全球DRAM市场上的占有率超过70%。韩国半导体行业两大巨头——三星电子和SK海力士在全球DRAM和NAND闪存市场上稳居领先地位。

　　今年一季度，三星电子以44.9%的市场份额稳居全球DRAM市场第一宝座，SK海力士以27.9%紧追其后。在NAND闪存市场方面，三星以37.0%位居榜首，SK海力士以9.8%位居第5。

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