SEC加紧对特斯拉私有化调查 尚未形成正式指控

新浪科技讯 北京时间8月10日上午消息，《彭博社》日前撰文称，据两名知情人士透露，周二埃隆·马斯克在Twitter上发文称有意私有化该电动汽车公司之后，美国证券交易委员会（SEC）正在加紧调查特斯拉的公开声明。

要求匿名的消息人士称，SEC在旧金山办事处的执法律师已经在收集有关特斯拉针对制造目标和销售指标发布的公开声明的一般信息。该办事处的律师目前也在调查马斯克所言的用于收购公司的“资金已经到位”这一陈述是否属实。

SEC的调查仍处于初步阶段，未必会导致任何更为正式的指控。目前，特斯拉也未受到任何不法行为的指控，公司发言人对此拒绝予以置评。SEC女发言人茱蒂丝·伯恩斯（Judith Burns）亦拒绝予以置评。

出于对马斯克是否有能力以每股420美元价格买入公司股份的质疑，特斯拉的股价周四下跌4.8%至每股352.45美元。尽管马斯克称已经为私有化公司准备好资金后公司股价出现小幅上涨，近两日的跌幅已经让股价回到原来水平。

马斯克也没有提供更多证据来支持自己的说法，也没有任何公开声明称有任何人支持该方案。

“我不是很明白私有化背后是个什么打算，”Janus Henderson集团首席执行官迪克·威尔（Dick Weil）在彭博社电视采访中说，“很明显，私有化的话这估值高得不可思议。”

SEC的调查也给马斯克施加了压力。马斯克此前多次设定外界认为过于激进且不切实际的销售目标。如今，监管机构的问题在于，他或公司的任何公开声明是否违反了联邦证券法。一般来说，SEC认为高级管理层发布的声明应为重要信息且必须为真实信息。

这一年多来随着公司艰难地推进公司第一辆量产车型Model 3小轿车的产量，围绕特斯拉和马斯克之披露的猜测总是此起彼伏。

本月初，一名分析师在公司的电话财报会议上提问，特斯拉是否收到监管机构禁止公司融资的通知。数月来一直坚持公司在今年不需要更多融资的马斯克回答说：“我不确定你想说什么，但是我们没收到监管机构这样的通知。”

Netflix首席执行官里德·哈斯廷斯（Reed Hastings）在2012年7月份在Facebook上发布文章称公司的视频流媒体服务“首次超过10亿小时”后，SEC开始对利用社交媒体披露重大信息采取措施。监管机构后来认为，哈斯廷斯不会面临执法行动并宣布大多数社交媒体“完全适合”公司信息交流，只要投资者得到相应提醒且访问不受限制。

SEC会定期询问公司的活动。若怀疑存在任何不法行为，初步检查可能会演变为正式调查，最终导致公司或个人面临执法行动。

证券律师称，马斯克的提出公司潜在收购的最初帖子或许不足以陷他于法律的危险境地，除非有证据证明他的言论不属实或不准确。

目前，特斯拉也暂未披露该交易的任何融资来源，也没有人公开表示他们支持该笔交易。周三，也就是在马斯克发布Twitter帖子后不到24小时，公司董事会成员表示他们已经于上周开始和马斯克讨论公司私有化的可能性。(木尔)