报告：Apple Pay全球用户2.52亿 国际用户超美国用户

新浪科技讯 北京时间8月10日上午消息，市场研究公司Loup Ventures的最新报告显示，全球约有20%的智能手机用户把自己的手机当成钱包，不过这一比例有望增加到80%。

Loup Ventures分析师基尼·蒙斯特（Gene Munster）估计，Apple Pay目前的用户数超过2.52亿，约占活跃iPhone用户数的31%。虽然苹果并未披露Apple Pay的官方数据，但该公司CEO蒂姆·库克（Tim Cook）在上周的电话会议上表示，2018年第三季度的Apple Pay交易数量超过10亿。蒙斯特预计明年将实现200%的交易增长。

另外，蒙斯特还估计Apple Pay正在美国之外的地方加速普及——85%的用户来自海外，美国本土仅占15%：“随着新的国家逐渐增加，国际市场成为Apple Pay的主要推动力也就合情合理。目前有24个国家接受Apple Pay，德国很快就会在今年晚些时候成为第25个。我们现在估计Apple Pay的用户数大约为2.53亿（国际市场达到2.15亿，美国为3800万）。”

但蒙斯特认为，Apple Pay的规模太小，不足以推动苹果的整体服务业务——大约仅占其服务业务总收入的1%至2%。但蒙斯特表示，苹果在塑造iPhone的数字钱包功能时有几大优势：“它能把支付整合进移动和桌面操作系统，借助其品牌让零售商接受，并获得银行的支持，还能向用户确保交易安全和隐私。另外，Apple Pay是唯一一款拥有五大支付支柱的数字钱包：移动、桌面、应用内、P2P和POS。”

苹果最近加大了Apple Pay的营销支持力度，包括Apple Pay Cash的P2P支付功能。蒙斯特认为，这项趋势有望在未来几个季度延续下去。(书聿)