高通和台湾反垄断监管机构达成和解 将设运营中心

新浪科技讯北京时间8月10日上午消息，高通今天宣布它已经与台湾地区公平贸易委员（TFTC）达成和解。之前，TFTC曾对高通垄断行为进行调查，而高通对于TFTC判定其违反台湾地区公平贸易法的规定又提出了上诉。最终，双方达成和解，TFTC的裁决结果已经撤销。高通在台湾地区知识产权法庭的上诉也已经结案。

和解协议中，高通同意作出一些与流程有关的承诺，在高通标准必要专利授权谈判中答应秉持相互诚信与公平的原则。和解协议并没有涉及控件授权或特定财务条款。相反，这次和解更多关注的是被许可方以及标准必要专利所有者之间的诚信谈判问题。其中，双方同意高通在七月底支付的27.3亿新台币罚款（大约9300万美元）将由TFTC保管。

此外，高通在未来五年内会在台湾地区推动一些贸易项目以造福移动和半导体生态系统、中小型企业和消费者，包括5G合作、新市场拓张、初创企业与大学的合作、为运营和生产工程建立台湾中心等。高通还将和TFTC以及其他机构合作来推动这些项目和投资的落实。

“能与TFTC达成互惠互利的和解，我们感到非常开心，这样也可以解决之前的诉讼问题。”高通科技授权的行政副总裁Alex Rogers说道，“此次和解直接解决了TFTC带来的一些问题，还为我们在台湾地区建立长期合作关系打下了良好的基石。我们也愿意在公平和诚信的原则下授权公司具有价值的知识产权。在解决不确定性问题之后，我们现在可以专注于支持台湾无线行业以及5G技术的快速推广了。”

二十多年来，高通在极大程度上推动了台湾地区移动和半导体行业的发展，双方都从中受益颇多。高通为基础移动技术的研发投入了大量资金，并且为移动手机供应商授权了诸多技术专利，此举促进了台湾等地区移动通信行业的快速发展。这为消费者带来了便利，也促进了不同层级移动生态系统里的良性竞争。(堆堆)