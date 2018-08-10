台积电工厂受计算机病毒感染 新款iPhone出产或推迟

新浪科技讯 北京时间8月10日上午消息，行业分析师称，全球最大的代工芯片制造商台湾积体电路制造（台积电）上周爆发的计算机病毒导致的损害或可推迟iPhone生产。

供应商在公司的计算机网络中安装了一个没有扫描病毒的软件后，一年多前WannaCry勒索软件的一个变体得以在上周五到周一这段时间入侵台积电的计算机系统和工厂工具。病毒导致机器崩溃不断重启。

尽管台积电表示制造业务在周一已经完全恢复，然而这次病毒事件可能会对“公司某些最先进的设备”造成损害，这些先进设备将用于制造苹果打算在今年出货的iPhone设备上配备的A系列芯片，台北市场情报咨询研究所资深行业分析师Lee Cheng-hwa说。

此次事故发生于苹果的关键时期。上周苹果市值创下历史新高突破1万亿美元，公司正紧锣密鼓地准备着下个月备受市场期待的一年一度新款iPhone发布。

根据之前的报道，苹果很有可能会推出三款新iPhone，并同时对iPad和Apple Watch进行升级。所有这些设备在过去使用的都是台积电制造的芯片。

鉴于台积电的工厂生产大量为iPhone设计的芯片，苹果是最有可能面临出货推迟的客户之一，但未必是受影响最严重的一个，分析师称。

台积电表示，病毒事件将推迟其芯片出货时间到九月底，但预计年底前可以恢复。生产设施受病毒感染期间，公司不得不关闭受病毒感染的制造工具和自动化处理系统，但周日已经恢复了80%的设施。

苹果未立即予以评论。台积电的一名发言人拒绝提供公司官方声明以外的更多信息。

台积电将此次病毒事故归咎于一名未指明姓名人士在安装新软件时的操作失误。公司已在本周单独通知客户们关于交付事项的变更。

台湾投资咨询公司宽量国际（Quantum International Corp）高级顾问约翰·布里贝克（John Brebeck）认为，有些开发消费电子产品的开发商下了急单，他们等待台积电的任何延迟芯片时间可能会最长。

客户和投资者一样都非常关心台积电发生的病毒事件，因为这是该芯片制造商首次发生这类事故。

这样的病毒此前还从未“破坏过一家如此重要的公司，因此每个人都十分关注，”台北智库中华经济研究院研究人员Wu Hui-ling称。

同样这起事故还表明此类事件给全球电子供应链所能带来的重大干扰。

为中国智能手机品牌开发处理器的美国芯片制造巨头高通也是台积电的一个客户。

台积电不时也被看做是技术投资的领头羊，因为公司具有相对透明的管理体制和领先的芯片制造技术。

但宽量国际的布里贝克认为，总的来说台积电不会受到病毒事故的太大影响，因为公司素来有着良好声誉。(木尔)