特斯拉私有化计划受质疑 外资参与或面临监管障碍

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业内人士认为，特斯拉私有化成功的概率较低，所需大笔资金未必能落实，而外国资本若参与则可能面临美国监管机构的审查。

特斯拉创始人马斯克8月7日一条Twitter引发了资本市场震动。“我正在考虑将特斯拉以420美元/股的价格私有化，钱已到位。”消息出来后，特斯拉股价当日大涨11%，然而该计划真实性遭到广泛质疑。据外媒报道，美国证券交易委员会(SEC)已就此事问询特斯拉，以确认声明是否属实。

业内人士对21世纪经济报道记者分析称，特斯拉私有化成功概率较低，私有化所需大笔资金未必能落实，而外国资本参与则可能面临美国监管机构的审查。

“时机抓得比较好”

马斯克给出的“私有化”原因是，特斯拉股价总是受短期目标和财报披露影响而波动不断，这造成特斯拉员工精力分散，也对公司长远发展不利。

“目前特斯拉压力来自于市值管理，公众股东对其产量等方面有很多要求。如果由专业投资者持股，管理层和职业经理人的压力会小很多。” 北汽产投总经理助理刘伟对21世纪经济报道记者称。

在原北汽集团新能源汽车管理部部长、北汽新能源汽车公司创始人詹文章看来，特斯拉考虑退市是一个合理选择。他在接受21世纪经济报道记者采访时指出，特斯拉面临的最大挑战是 “量产”。对于无法实现大规模量产，特斯拉从前给出的理由是电池供应不上，而随着它和松下合资建成Gigafactory，电池供应不再是问题。如今特斯拉表现出的，是传统汽车生产工艺、供应商管理、质量管理上的短板。

“特斯拉已经没办法再回答市场对‘量产’的质疑，这是最致命的问题。目前股价已经处于高位，这时如果不赶紧私有化，则有可能面临‘崩盘’风险。所以现在选择退市还是比较明智的。” 詹文章说。

此外，詹文章对记者分析称，特斯拉将在中国建设超级工厂，实现大规模量产之后，如果不将一部分红利在中国市场分享，估计会遇到较多问题，因此未来可能会有在中国上市的考虑。“我认为在这个当口私有化，也就是美国那边有点顶不住，中国这边正要开始建，看得比较准，时机抓得也比较好。”

成立十五年来，特斯拉一直未实现盈利。刘伟直言，马斯克可能发现，即使实现量产，维持边际效益也非常难。“从造车到量产是一个很高的门槛，达到量产之后，控制成本又是一大门槛。生产、装配、销售还会产生很多相关费用，如果连边际效益都保证不了，就更不用说盈利了。特斯拉如果有一个水平较高的成本控制团队，边际效益会随着量产越来越大。” 他对本报记者指出。

中鑫渤信合伙人陈理达告诉本报记者，考虑私有化的声明可能更多是向市场施压的手段。作为一个公众公司，特斯拉退市并非易事，马斯克或许不是真的想退市，而是希望以此提醒投资者将目光放得更长远一些。

博弈较多进程不会太快

特斯拉最终能否私有化还取决于股东大会的投票决定。 “以现在的市值和股东结构来看，董事会或其他投资者接手难度较大。” 刘伟对本报记者说。

尽管马斯克在twitter上声称私有化所需的资金已“到位”，其资金来源仍是外界猜测的焦点。收购特斯拉所有的公众股票所需资金高达600亿美元，据外媒报道，去年马斯克就与软银CEO孙正义讨论私有化可能性，此次消息公布前沙特主权财富基金低调累积了近5%特斯拉股份；腾讯作为股东，也有可能借此收购更多特斯拉股权。

不过，特斯拉作为美国知名科技型企业，若借用外国资本，很可能面临美国监管机构的审查。8月1日，美参议院批准了《外国投资风险评估现代化法案》（FIRRMA），赋予美国外国投资委员会（CFIUS）更大权限。香颂资本执行董事沈萌对本报记者表示，受新法案影响，被美方视为可能引发国家安全潜在威胁的资金收购特斯拉股份可能面临更多审查阻力，但沙特、日本等美国传统盟友国家的投资受影响的可能性不大。陈理达对21世纪经济报道记者分析称：“对美国政府而言，特斯拉是非常重要的企业，外资机构想出资收购会比较难，监管机构对于收购方会提出一些要求，不让特斯拉受外资所控制。但这么大金额，仅依靠美国本土机构的话也比较难。”

据悉，特斯拉董事会正在评估公司私有化的可行性。陈理达对21世纪经济报道记者分析称，特斯拉的一个特点是持股比例分散，因此博弈的对手盘会非常多。达成退市决定时，现有股东层将进行一轮博弈，之后的私有化进程中，原股东还将与接手的新股东展开博弈。“特斯拉股东各有诉求，私有化价格能否令董事会成员满意，私有化之后权利义务如何划分，都将是博弈焦点。所以进程不会特别快，至少要一年以上。” 他说。