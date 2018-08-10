SaaS更需PaaS作支撑 云服务底层平台引关注

每经记者 宗旭 实习编辑 徐斐

目前以云计算为代表的新一代信息技术正在改变传统产业支柱形态，除了金蝶在尝试从SaaS软件向底层PaaS平台延伸外，其对手用友也在推出精智工业互联网平台。

“企业级的云服务是SaaS（软件即服务）+PaaS（平台即服务）的服务，平台是不可或缺的，越来越多的企业开始选择基于平台进行数字化建设的选型方案。”金蝶总裁孙雁飞表示。

需构建PaaS与SaaS整合方案

目前以大数据、物联网、云计算为代表的新一代信息技术正在改变传统产业支柱形态。过去几年里，我国已经有越来越多的企业走上了数字化之路，数字经济也已上升到国家战略层面。

不过对绝大多数企业来说，其数字化创新和技术应用都还处在大胆试错阶段，“大多数企业会选择一些碎片化的场景，为实现单一的数据化应用进行开发，缺乏在底层平台的构建以及对技术和数据标准的规范，其结果是无法全程贯通。”孙雁飞说道。

而在业内人士看来，中国SaaS产业已经走过了软件云化、领域场景化两个阶段，需要向一体化应用的方向发展。

“一直以来在企业级SaaS有一个应用的痛，传统的企业SaaS应用没有PaaS平台支撑，没有业务模型，既要支撑用户又要满足每个租户的个性化需求和个性开发，鱼和熊掌不可兼得，这是过去SaaS面临的障碍。”孙雁飞表示。而将企业级人工智能、区块链、大数据、企业即时通讯与社交、互联网等最新科技封装成服务，构建PaaS和SaaS整合的方案，大规模进行复制，能够极大降低企业开发、应用的成本。

云计算已到爆发临界点

事实上不仅金蝶在尝试从SaaS软件向底层PaaS平台延伸，其老对手用友也在尝试类似的事情，比如推出精智工业互联网平台。

众所周知，SaaS作为云服务领域的一部分，投入的研发持续性成本非常高，由于是“订阅模式”，只有达到一定的用户规模以后其市场效益才会显现。从行业发展来看，2016年SaaS行业融资数量出现了下滑，在缺少资金支持的背景下，一批创业潮时出现的垂直行业SaaS服务商逐渐淡出。到了2018年，传统软件厂商得益于雄厚的资金、技术实力，熬过了前期的投入阶段，随着企业级市场的不断升温，开始有了回报。

招商证券分析认为，亚马逊、微软、Salesforce等数十倍的股价涨幅已证明云计算公司的巨大投资价值，与国外成熟的云计算市场相比，国内云计算市场正处于爆发初期，用友、金蝶等传统软件厂商转型SaaS之路曙光初现，国内云计算市场的投资机会已到临界点。

以用友为例，由于转型云计算，自2015年以来公司中报均为亏损状态，不过用友7月12日发布了业绩预盈预告，预计2018上半年度实现归母净利润1.0亿~1.3亿元，这将是用友近几年来首次盈利。对此用友表示，云服务业务延续高速增长，2018年一季度云业务收入同比增长150%。伴随费用端持续改善，前期研发投入最终会体现在业绩端，公司将进入收获期。