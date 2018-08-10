新浪科技> 业界 > 正文

SaaS更需PaaS作支撑 云服务底层平台引关注

SaaS更需PaaS作支撑 云服务底层平台引关注
2018年08月10日 00:20 每日经济新闻
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　每经记者 宗旭    实习编辑 徐斐    

　　目前以云计算为代表的新一代信息技术正在改变传统产业支柱形态，除了金蝶在尝试从SaaS软件向底层PaaS平台延伸外，其对手用友也在推出精智工业互联网平台。

　　“企业级的云服务是SaaS（软件即服务）+PaaS（平台即服务）的服务，平台是不可或缺的，越来越多的企业开始选择基于平台进行数字化建设的选型方案。”金蝶总裁孙雁飞表示。

　　需构建PaaS与SaaS整合方案

　　目前以大数据、物联网、云计算为代表的新一代信息技术正在改变传统产业支柱形态。过去几年里，我国已经有越来越多的企业走上了数字化之路，数字经济也已上升到国家战略层面。

　　不过对绝大多数企业来说，其数字化创新和技术应用都还处在大胆试错阶段，“大多数企业会选择一些碎片化的场景，为实现单一的数据化应用进行开发，缺乏在底层平台的构建以及对技术和数据标准的规范，其结果是无法全程贯通。”孙雁飞说道。

　　而在业内人士看来，中国SaaS产业已经走过了软件云化、领域场景化两个阶段，需要向一体化应用的方向发展。

　　“一直以来在企业级SaaS有一个应用的痛，传统的企业SaaS应用没有PaaS平台支撑，没有业务模型，既要支撑用户又要满足每个租户的个性化需求和个性开发，鱼和熊掌不可兼得，这是过去SaaS面临的障碍。”孙雁飞表示。而将企业级人工智能、区块链、大数据、企业即时通讯与社交、互联网等最新科技封装成服务，构建PaaS和SaaS整合的方案，大规模进行复制，能够极大降低企业开发、应用的成本。

　　云计算已到爆发临界点

　　事实上不仅金蝶在尝试从SaaS软件向底层PaaS平台延伸，其老对手用友也在尝试类似的事情，比如推出精智工业互联网平台。

　　众所周知，SaaS作为云服务领域的一部分，投入的研发持续性成本非常高，由于是“订阅模式”，只有达到一定的用户规模以后其市场效益才会显现。从行业发展来看，2016年SaaS行业融资数量出现了下滑，在缺少资金支持的背景下，一批创业潮时出现的垂直行业SaaS服务商逐渐淡出。到了2018年，传统软件厂商得益于雄厚的资金、技术实力，熬过了前期的投入阶段，随着企业级市场的不断升温，开始有了回报。

　　招商证券分析认为，亚马逊微软Salesforce等数十倍的股价涨幅已证明云计算公司的巨大投资价值，与国外成熟的云计算市场相比，国内云计算市场正处于爆发初期，用友、金蝶等传统软件厂商转型SaaS之路曙光初现，国内云计算市场的投资机会已到临界点。

　　以用友为例，由于转型云计算，自2015年以来公司中报均为亏损状态，不过用友7月12日发布了业绩预盈预告，预计2018上半年度实现归母净利润1.0亿~1.3亿元，这将是用友近几年来首次盈利。对此用友表示，云服务业务延续高速增长，2018年一季度云业务收入同比增长150%。伴随费用端持续改善，前期研发投入最终会体现在业绩端，公司将进入收获期。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有