来源：北京商报

私有化遭质疑 特斯拉股价连跌

新京报讯 （记者任娇）8月8日，特斯拉CEO马斯克在向投资者和员工发出的公开信中表示，考虑以420美元/股的价格私有化特斯拉。消息一出，特斯拉股价大涨11%。不过，目前的消息显示，除了私有化方案需要通过股东投票来敲定外，马斯克的这一私有化计划尚需迈过多道门槛。

美国当地时间周三，特斯拉董事会6名董事发声明称，正在采取合适的措施评估私有化的可能性。8月9日，美国媒体报道，马斯克将私有化特斯拉被美国证券交易委员会（SEC）问询。

美东时间周三，特斯拉股价收于370.34美元，下跌2.43%。周四开盘（北京时间8月9日21：30），特斯拉以366.55美元低开，小幅下跌1.3%。

特斯拉董事：正评估私有化可能性

马斯克在推特上发布私有化消息22小时后，特斯拉董事会的6名董事周三在公司官网发布声明称，马斯克上周向董事会宣告了私有化意向。这证明了周二的推特并非空穴来风。

特斯拉董事会声明显示，Brad Buss、 Robyn Denholm等6位董事表示：上周马斯克在董事会发起了关于公司私有化的讨论，包括私有化如何更好服务于特斯拉的长期利益，以及如何解决筹款等问题。董事会在过去一周开了几次会，目前正在采取合适的措施评估这一可能性。

不过，不是所有董事都联名签署了这份声明，马斯克的弟弟Kimbal Musk和科技风投大佬Steve Jurvetson没有参加。

在特斯拉内部，私有化也引发巨大的争议，由于特斯拉员工持股，股价关系到每个员工利益。两位特斯拉的股东向新京报记者透露，支持马斯克私有化特斯拉的决定，会继续持有股票，但目前特斯拉内部也有分歧，几乎小一半特斯拉员工不支持特斯拉私有化，期待股价涨得更高。

质疑重重，股价有持续走低趋势

在此之前，马斯克曾多次在公开场合透露出私有化的想法。“我希望我们可以与特斯拉保持私密关系”，他在2017年11月接受采访时说，实际上作为一家上市公司将使效率降低。

8月8日，马斯克提出了私有化方案。据华尔街日报报道，美国证券交易委员会（SEC）已就马斯克发推文一事发询问函，调查他的私有化表态是否属实、为何选择在推特上披露，以及是否符合投资者保护规则。

瑞银股票分析师Colin Langan指出，在社交媒体渠道讨论股票交易这种可能性，既不寻常又有问题，“通常情况下，公司会在公告结束前通过详细的新闻稿披露此类新闻，或者在公告发布之前暂停其股票。”更糟糕的是，如果特斯拉还没有融资，那么“可能构成欺诈行为”，他引用前美国证券交易委员会主席的话说。

律师事务所Pepper Hamilton的合伙人James Rosener表示，推特不是证券披露的正确媒介，因为该平台280个字符的限制阻止了马斯克披露与投资者相关的足够信息，包括交易结构、债务数额等，以确保他不会误导他们，马斯克的推文很可能违反美国证券交易委员会的反欺诈规定。“肯定存在重大遗漏，任何有此类经验的律师都不会建议推出。”

作为上市公司CEO，马斯克频繁在社交渠道发公司信息，不仅引来投资者和监管部门的质疑，也造成股价波动。

8月8日，马斯克提出私有化特斯拉的想法后，公司股票大涨11%，使特斯拉的卖空者损失约13亿美元。周三盘初，特斯拉跌2%，交投半小时后转涨0.02%；SEC询问函的消息发布后，特斯拉跌幅扩大至2.9%，刷新日低367.12美元。周四开盘下跌1.3%，随后跌幅很快扩大到2%以上。

对此，彭博社评论员Mark Gongloff发表评论表示，特斯拉最大的问题是马斯克发推特太多。

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巨额资金投资者成谜

根据马斯克的声明，私有化并没有做出最终决定，也并没有披露有关资金的细节。8月9日特斯拉股价下跌，主要原因来自于此：对特斯拉资金的疑问。

福布斯实时富豪榜显示，马斯克身家为218亿美元，其中大部分是特斯拉股票，这离完成私有化所需的资金相距甚远；而特斯拉目前还处于亏损之中，成立至今15年的时间里仅两个季度盈利，目前负债超过90亿美元，也没有足够的资金支持私有化。

虽然马斯克曾多次表示，特斯拉将在今年年底前实现盈利，尽管最近几个季度的现金燃烧率有所提高，但不需要筹集额外资金。6月底，特斯拉表示，它实现了一周内制造5000辆3型三厢轿车的目标。而马斯克此前表示，公司将在2017年底达到这个数字，而维持这样的生产率对特斯拉实现盈利至关重要。

纽约证券交易所前总裁托马斯法利在社交网络表示，对于SEC来说，应该要求特斯拉限期展示他们的资金来源、签署的协议，以证明资金是“安全的”和“确定”。

晨星公司的股票策略师大卫威斯顿表示，他对马斯克的推文感到困惑，他表示，马斯克的资金和股东投票都是将公司私有化所必需的。

为史上最大杠杆交易提供巨额资金的投资者会是谁？目前来看猜测重重。英国金融时报周二报道，沙特阿拉伯的主权财富基金已收购该公司20亿美元的股份。该基金拥有特斯拉总股本的3%至5%，这意味着该股权可能价值17亿至29亿美元。