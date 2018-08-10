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苹果确认不会删除Infowars 支持App Store上所有观点

苹果确认不会删除Infowars 支持App Store上所有观点
2018年08月10日 00:38 新浪美股
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　　新浪美股讯 北京时间8月9日消息，据BusinessInsider报道，苹果公司宣布它不会立刻从App Store中删除Infowars Official，这是一款以阴谋论为主题的视频和直播的应用程序。

　　苹果公司表示：“我们强烈支持在App Store上展示所有观点，只要这些应用尊重具有不同意见的用户，并遵循我们的规定，确保App Store是一个安全的市场。我们会继续监控违反我们规定的应用，

　　如果我们发现有应用内容违反了我们的规定且对用户有害，我们会像之前一样从商店中删除这些应用。”苹果公司决定从iTunes中删除几个Infowars播客，因Infowars内容充满“仇恨言论”，苹果公司决定从iTunes中删除几个Infowars播客，包括旗舰节目《亚历克斯琼斯秀》，此后，Infowars Official在苹果排行榜上的排名飙升 。

　　Infowars官方应用程序的主要目的是为粉丝直播琼斯的日常生活，他经常提出疯狂和不真实的主张，就像桑迪胡克大规模射击从未发生过，或者最近他说民主党人正计划一个7月4日的内战。

　　周四，Infowars在美国新闻APP中排名第三，超过纽约时报，Buzzfeed，CNN和福克斯新闻的APP排名。

　　一位分析师表示该应用程序装机量大幅增加。

　　苹果公司从iTunes中删除Infowars播客之后得到了广泛好评，据报道，这一举动是由苹果公司CEO蒂姆库克提出的。在苹果开展行动之后，其他公司，包括Facebook和YouTube，据说已经注意到该事件，然后决定限制琼斯访问他们的平台。

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