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美证监会问询 特斯拉私有化存疑

美证监会问询 特斯拉私有化存疑
2018年08月10日 00:30 新浪科技综合
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　　来源：北京商报

　　美证监会问询 特斯拉私有化存疑

　　特斯拉的私有化念头刚有，美国证券交易委员会（以下简称“SEC”）后脚就着手盘问马斯克。据《华尔街日报》8月8日的报道，SEC已向特斯拉公司创始人兼CEO埃隆·马斯克发询问函，调查其私有化表态是否有确切依据、为何选择通过推特而非监管文件披露，以及是否符合投资者保护规则等。对于试图脱离华尔街“掌控”的马斯克来说，这一系列问题还算简单，难的是“私有化之梦”能否成真。

　　或许每个人都想清楚知道，马斯克这一次是不是在开玩笑。不过截至目前，消息还没有得到确证。SEC的发言人拒绝对此事发表评论，特斯拉也没有回应相关媒体的置评请求。目前，普遍有两种观点在激烈交锋，第一种比较常规，认为一直以来特斯拉都承受着来自外界对产能和盈利能力的质疑，而私有化之后马斯克能够摆脱这种控制，更专注于业务。

　　当然也不乏阴谋论猜想，觉得如此巨大的交易额难以实现，马斯克仅仅是拉高股价的虚晃一枪，毕竟特斯拉还面临着华尔街空头的做空压力。消息发布后，特斯拉的股价的确上涨了约8%；并且日前有消息称，沙特阿拉伯主权财富基金在特斯拉持有大量股权并且正在加仓，目前已经持有特斯拉3%-5%的股份。

　　作为创业之神的马斯克似乎早就动了私有化之心，此前有知情人士称，马斯克和软银集团董事长孙正义曾于2017年4月进行了谈判，其中就包括私有化特斯拉的议题，但由于所有权和估值上的分歧而未果。8月8日上午，特斯拉的6位独立董事也发布集体声明称，上周他们与马斯克多次会面，探讨将特斯拉私有化的计划。

　　对于每分钟烧掉逾7000美元的特斯拉来说，马斯克未必不知道私有化的压力。目前特斯拉负债超过200亿美元，要想私有化，必须筹集巨额资金，而特斯拉没有一年实现过盈利。此外，这笔有史以来最大规模的退市交易也考验着华尔街的神经，令投资者对市场产生盛极转衰的疑虑。“一家以烧钱速度闻名的公司要展开这种规模巨大的杠杆收购，是市场最终触顶的迹象。”Jones Trading首席市场策略师Mike O’ Rourke曾写道。

　　就算马斯克可以筹集到超过800亿美元的巨额资金，但作为上市公司，特斯拉依然需要经历董事会正式发起要约、财务状况审核、股东表决等一系列复杂过程，并非马斯克一句话就能够决定。

　　与上市公司相比，私有公司的确拥有更大的自主权和灵活性，但也隐患重重。2013年，戴尔公司CEO迈克尔·戴尔通过一笔杠杆收购交易将戴尔私有化，大幅度调整了产品策略，并扩张了新市场，提升市场份额；但同时，无法轻易利用公开市场资金，对于偿还日益累计的债务及实施战略收购来说，是不小的挑战，目前戴尔正考虑重新上市。

　　北京商报记者 陶凤 实习记者 汤艺甜

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