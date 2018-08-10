特斯拉私有化疑云 我们找特斯拉股东聊了聊

马斯克上周就向董事会提交了私有化方案，目前正在评估可能性。另据知情人士透露，特斯拉内部支持与反对者几乎对立，若私有化，成本不会太高。不过，私有化交易资金来源仍是谜。上海工厂建厂资金或有赖本地银行和企业。

▲马斯克

作者：任娇 白金蕾

马斯克特欲将斯拉私有化的余波未了，特斯拉内部蠢蠢欲动，支持者与反对者几乎对半。

8月8日，特斯拉CEO马斯克在向投资者和员工发出的开信中表示，考虑以420美元/股的价格私有化特斯拉。

事实上，马斯克上周向董事会递交了私有化意向，这不是“一时冲动”。据新京报独角鲸科技了解，目前该私有化方案仍在讨论中。特斯拉董事表示，目前正评估私有化可能性。

一向亏损的特斯拉，何以拿出数百亿美元将特斯拉私有化退市呢？为此，据华尔街日报报道，美国证监会SEC发布推文质询特斯拉。不过，截至新京报独角鲸科技发稿时，尚未发现美国SEC的质询文件。

受此消息影响，特斯拉股票周四晚间开盘下跌，截至23：10分，特斯拉股票开盘跌超3%。

特斯拉内部支持者与反对者几乎对半

"我是支持马斯克的，私有化特斯拉我就继续持有股票，我们希望特斯拉可以按照Elon的想法发展，等待特斯拉像SPACEX那样成功"。一位特斯拉股东对新京报独角鲸科技表示，沙特基金正在与马斯克洽谈，资金应该不是问题。

上述人士表示，在盛产石油的沙特阿联酋地区，越来越多的土豪开始爱上电动车特斯拉。沙特基金接触马斯克已有多次，对其认可。

而另据特斯拉内部人士透露，目前支持特斯拉私有化与反对者几乎对半。支持者是坚定的马斯克粉丝，看好特斯拉未来。而反对者认为，特斯拉未来的股价可以涨得更高，远超420美元/股。

一位特斯拉内部员工透露，他与2013年加入特斯拉，除了少许的股权，自己在二级市场购买颇多特斯拉股票，鉴定长期持有，目前收获颇丰。

特斯拉董事：正评估私有化可能性

马斯克在推特上发布私有化消息22小时后，特斯拉董事会的6名董事周三在公司官网发布声明称，马斯克上周向董事会宣告了私有化意向。这证明了周二的推特并非空穴来风或“别有用心”。

特斯拉董事会声明显示，Brad Buss、 Robyn Denholm等6位董事表示：上周马斯克在董事会发起了关于公司私有化的讨论，包括私有化如何更好服务于特斯拉的长期利益，以及如何解决筹款等问题。董事会在过去一周开了几次会，目前正在采取合适的措施评估这一可能性。

不过，不是所有董事都联名签署了这份声明，马斯克的弟弟Kimbal Musk和科技风投大佬Steve Jurvetson没有参加。

在特斯拉内部，私有化也引发巨大的争议，由于特斯拉员工持股，股价关系到每个员工利益。两位特斯拉的股东向新京报独角鲸科技透露，支持马斯克私有化特斯拉的决定，会继续持有股票，但目前特斯拉内部也有分歧，几乎小一半特斯拉员工不支持特斯拉私有化，期待股价涨得更高。

质疑重重，股价有持续走低趋势

在此之前，马斯克曾多次在公开场合透露出私有化的想法。“我希望我们可以与特斯拉保持私密关系”，他在2017年11月接受采访时说，实际上作为一家上市公司将使效率降低。

8月8日，马斯克提出了私有化方案。据华尔街日报报道，美国证券交易委员会（SEC）已就马斯克发推文一事发询问函，调查他的私有化表态是否属实、为何选择在推特上披露，以及是否符合投资者保护规则。

瑞银股票分析师Colin Langan指出，在社交媒体渠道讨论股票交易这种可能性，既不寻常又有问题，“通常情况下，公司会在公告结束前通过详细的新闻稿披露此类新闻，或者在公告发布之前暂停其股票。”更糟糕的是，如果特斯拉还没有融资，那么“可能构成欺诈行为”，他引用前美国证券交易委员会主席的话说。

律师事务所Pepper Hamilton的合伙人James Rosener表示，推特不是证券披露的正确媒介，因为该平台280个字符的限制阻止了马斯克披露与投资者相关的足够信息，包括交易结构、债务数额等，以确保他不会误导他们，马斯克的推文很可能违反美国证券交易委员会的反欺诈规定。“肯定存在重大遗漏，任何有此类经验的律师都不会建议推出。”

作为上市公司CEO，马斯克频繁在社交渠道发公司信息，不仅引来投资者和监管部门的质疑，也造成股价波动。

8月8日，马斯克提出私有化特斯拉的想法后，公司股票大涨11％，使特斯拉的卖空者损失约13亿美元。周三盘初，特斯拉跌2%，交投半小时后转涨0.02%；SEC询问函的消息发布后，特斯拉跌幅扩大至2.9%，刷新日低367.12美元。周四开盘下跌1.3%，随后跌幅很快扩大到2%以上。

对此，彭博社评论员Mark Gongloff发表评论表示，特斯拉最大的问题是马斯克发推特太多。

巨额资金投资者成谜

根据马斯克的声明，私有化并没有做出最终决定，也并没有披露有关资金的细节。8月9日特斯拉股价下跌，主要原因来自于此：对特斯拉资金的疑问。

福布斯实时富豪榜显示，马斯克身家为218亿美元，其中大部分是特斯拉股票，这离完成私有化所需的资金相距甚远；而特斯拉目前还处于亏损之中，成立至今15年的时间里仅两个季度盈利，目前负债超过90亿美元，也没有足够的资金支持私有化。

虽然马斯克曾多次表示，特斯拉将在今年年底前实现盈利，尽管最近几个季度的现金燃烧率有所提高，但不需要筹集额外资金。6月底，特斯拉表示，它实现了一周内制造5000辆3型三厢轿车的目标。而马斯克此前表示，公司将在2017年底达到这个数字，而维持这样的生产率对特斯拉实现盈利至关重要。

纽约证券交易所前总裁托马斯法利在社交网络表示，对于SEC来说，应该要求特斯拉限期展示他们的资金来源、签署的协议，以证明资金是“安全的”和“确定”。

晨星公司的股票策略师大卫威斯顿表示，他对马斯克的推文感到困惑，他表示，马斯克的资金和股东投票都是将公司私有化所必需的。

为史上最大杠杆交易提供巨额资金的投资者会是谁？目前来看猜测重重。英国金融时报周二报道，沙特阿拉伯的主权财富基金已收购该公司20亿美元的股份。该基金拥有特斯拉总股本的3%至5%，这意味着该股权可能价值17亿至29亿美元。

是否影响特斯拉的全球布局？

除了昨日披露的私有化计划，特斯拉在最近披露了其全球化布局。马斯克在8月2日的分析师电话会上称，他上周签订了美国之外的首家工厂的建设协议，这家工厂将把特斯拉的全球产能规模扩大一倍。他还称，将通过向当地银行贷款的方式为投资工厂筹集资金。

新京报独角鲸科技获悉，上述工厂就是特斯拉上海市临港区设立的首家超级工厂。上海的一些银行已经在积极准备给上述新工厂进行贷款了，马斯克还与国内一家知名地产企业高管进行了私人会面，内容涉及要求其出资20亿美元建设工厂及购买生产线，但目前并未达成实质性进展。也就是说，如果特斯拉的建设新工厂的资金全部来自外部贷款的话，至少在资金上并不会受到私有化的影响。

此前，彭博社引用知情人士消息称，特斯拉计划为中国超级工厂投资50亿美元，这笔钱将通过在中国引入外部投资者的方式获得。在上述分析师电话会议上，马斯克回应称，目前并没有任何股权融资的计划，上海超级工厂建设的金额将通过向当地银行贷款的方式获得。

7月初，马斯克到访中国，参加特斯拉与上海临港区管委会、临港集团的纯电动车项目投资协议签约仪式，计划将在临港地区独资建设年产能50万辆电动车的超级工厂。之后在北京，特斯拉宣布将扩大北京科技创新中心的规模。

在特斯拉最终落户上海之前，行业内曾传出特斯拉与不同地方政府协商落地汽车厂的事宜，上海市临港、广州市南沙区是传闻中争夺最为激烈的两个区域。一位接近广州市南沙区政府的人士告诉新京报独角鲸科技：“特斯拉不仅跟上海谈也跟广州谈，谁给的条件更优惠，就选择哪里。”这里所指的优惠条件，除了已知的政策、土地外，或许就还包括正在协商中的贷款。

对于各地为了延揽企业给出的优惠政策，上述熟悉南沙区招商引资事务的人士评论称，“其他地区条件出的一个比一个狠，我们认为不健康不可持续。从对全国来讲，两个城市不应该竞争这个项目，竞争背后就是让利给对方（企业），对全国没有好处。”

目前中国已经是特斯拉在美国以外的最大市场。2017年，特斯拉在中国的销售额为20.27亿美元，较2016年增幅超过90%，占到当年全部销售额的近20%。分析师预计，由于中国政府希望到2030年让电动汽车在中国的市场占有率达到100%，所以这类产品的销量将会快速增加。

马斯克在上述分析师会议上透露，考虑在欧洲建设另一个超级工厂，并希望在年底前确定选址。据了解，特斯拉在欧洲地区建厂的计划也开始进入实质性的谈判阶段，初步选择德国、荷兰等地作为拟投资建厂地，但建设欧洲工厂所需的资金尚未确定来源。

正如一向特立独行的马斯克所说，“如果有些事对你来说非常重要，即使所有人都反对你，你也应该坚持下去。”